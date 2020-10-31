RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4394439543964397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:ПС. И седняшние оп-и НЕ окешбечены -- заскунсил Фарсик!

У меня нормально окешбэчились.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1690
З нами з: 31.07.19
Подякував: 31 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:29

  Ой+ написав:
Акція «Календар Cash-back»
Купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості ваших покупок!
Акція діє в період з 01.11.2020 р. по 31.12.2020 р. (включно) за наступними категоріями:
одяг та взуття;
продукти;
комунальні послуги. тепер (за винятком оплати в Forward online)
https://www.forward-bank.com/about/actions/


А в кого КЛ нема, то обійдеться.

это по старым кредиткам
и то не всем
а избранным

"Учасники Акції «Календар Cash-back» - Клієнти, які уклали Договір по одному із
продуктів Банку та були повідомлені про можливість участі в конкретній пропозиції
одним із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний
дзвінок, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника
Організатора у рамках телемаркетингової кампанії.
J
 
Повідомлень: 4980
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 222 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Бірмаркет окешбечили
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8537
З нами з: 15.04.09
Подякував: 498 раз.
Подякували: 533 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4394439543964397
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denmayer, Ferlakur, melkh, STIGA, uavasylynka, vitaliy_berdinskikh і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Універсал (Universal Bank) 1 ... 679, 680, 681
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6807 1519188
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 18:44
Яша
Идея Банк 1 ... 1880, 1881, 1882
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18818 2640716
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 17:49
Vorlon
А-Банк 1 ... 1740, 1741, 1742
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17415 2436763
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 15:27
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.