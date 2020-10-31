Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 18:11
clientage написав:
ПС. И седняшние оп-и НЕ окешбечены -- заскунсил Фарсик!
У меня нормально окешбэчились.
https://monobank.ua/r/t7ba - > monobank ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Подякував: 31 раз.
Подякували: 201 раз.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:29
Ой+ написав:
Акція «Календар Cash-back»
Купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості ваших покупок!
Акція діє в період з 01.11.2020 р. по 31.12.2020 р. (включно) за наступними категоріями:
одяг та взуття;
продукти;
комунальні послуги. тепер (за винятком оплати в Forward online)
https://www.forward-bank.com/about/actions/
А в кого КЛ нема, то обійдеться.
это по старым кредиткам
и то не всем
а избранным
"Учасники Акції «Календар Cash-back» - Клієнти, які уклали Договір по одному із
продуктів Банку та були повідомлені про можливість участі в конкретній пропозиції
одним із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний
дзвінок, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника
Організатора у рамках телемаркетингової кампанії.
J
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Подякував: 23 раз.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:41
Бірмаркет окешбечили
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Повідомлень: 8537
З нами з: 15.04.09
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Подякували: 533 раз.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 18:56
Со 02 октября жду свою КокоКард.
Вообще охреневший банк - низдрасьте, нидосвидания, и тем более простите. NPS -> 000000 PS. Интернет-магазин watsons.ua и то лучше работает)
idealstorm
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Подякували: 149 раз.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 19:06
Только что из аптеки - кэшбек в наличии. Фигнёй типа изъятием с кредитки собственных средств и последующим возвращением их обратно не занимался
Vorlon
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Додано: Суб 31 жов, 2020 19:08
vitaliian написав: clientage написав:
Бобик доздыхивает!
Сразу на 2 мес, лимит 500грн хрязными, и не более 5% уже БЕЗ выбора категорий и ток за хредитные
Оч. радикально
то есть по дебеткам кэшбэка больше не будет?
Это другая акция, на Коко завтра ждите новые категории
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Додано: Суб 31 жов, 2020 19:11
anis написав: vitaliian написав: clientage написав:
Бобик доздыхивает!
Сразу на 2 мес, лимит 500грн хрязными, и не более 5% уже БЕЗ выбора категорий и ток за хредитные
Оч. радикально
то есть по дебеткам кэшбэка больше не будет?
Это другая акция, на Коко завтра ждите новые категории
«Кльована вигода» у листопаді!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Суб 31 жов, 2020 19:40
Menwyy написав:
Подскажите, в тарифах по бвк указано, что начисляются проценты на остаток свыше 1к грн. Глянул, по коко дали обеим, а по бвк - шиш. Были изменения, которые я пропустил?
Уважаемый ... ...., Вас приветствует Forward Bank!
Информируем, с 01 июля 2020 по карте «Банк в Кармане Debit» (договор – xxxxx), Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на счете годовых – 0 %.
Спрашивал в октябре.
guntherhouse777
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:04
joik написав:
Сенсація це кофіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті, що становить 1965%?
Ні, інше.
Повязане з резервуванням.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 31 жов, 2020 20:24
Vorlon первый раз попробовал, за свои средства начисляли. если для вас 4% фигня - это странно, тут за смс переживают, а я не аспирин покупал...
а шо делать?
чик
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