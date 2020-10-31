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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4394439543964397

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:11

Re: Форвард Банк Forward Bank

  clientage написав:ПС. И седняшние оп-и НЕ окешбечены -- заскунсил Фарсик!

У меня нормально окешбэчились.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:29

  Ой+ написав:
Акція «Календар Cash-back»
Купуйте вигідно з календарем Cash-back за рахунок ваших кредитних коштів та отримуйте 5% від вартості ваших покупок!
Акція діє в період з 01.11.2020 р. по 31.12.2020 р. (включно) за наступними категоріями:
одяг та взуття;
продукти;
комунальні послуги. тепер (за винятком оплати в Forward online)
https://www.forward-bank.com/about/actions/


А в кого КЛ нема, то обійдеться.

это по старым кредиткам
и то не всем
а избранным

"Учасники Акції «Календар Cash-back» - Клієнти, які уклали Договір по одному із
продуктів Банку та були повідомлені про можливість участі в конкретній пропозиції
одним із наступних каналів комунікації: SMS-повідомлення, автоматичний телефонний
дзвінок, повідомлення на електронну пошту, телефонний дзвінок представника
Організатора у рамках телемаркетингової кампанії.
J
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

Бірмаркет окешбечили
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 18:56

Re: Форвард Банк Forward Bank

Со 02 октября жду свою КокоКард.
Вообще охреневший банк - низдрасьте, нидосвидания, и тем более простите.
NPS -> 000000

PS. Интернет-магазин watsons.ua и то лучше работает)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:06

Только что из аптеки - кэшбек в наличии. Фигнёй типа изъятием с кредитки собственных средств и последующим возвращением их обратно не занимался :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:08

Re: Форвард Банк Forward Bank

vitaliian написав:
  clientage написав:Бобик доздыхивает!
Сразу на 2 мес, лимит 500грн хрязными, и не более 5% уже БЕЗ выбора категорий и ток за хредитные
Оч. радикально
то есть по дебеткам кэшбэка больше не будет?
Это другая акция, на Коко завтра ждите новые категории
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:11

  anis написав:
vitaliian написав:
  clientage написав:Бобик доздыхивает!
Сразу на 2 мес, лимит 500грн хрязными, и не более 5% уже БЕЗ выбора категорий и ток за хредитные
Оч. радикально
то есть по дебеткам кэшбэка больше не будет?
Это другая акция, на Коко завтра ждите новые категории

«Кльована вигода» у листопаді!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 19:40

  Menwyy написав:Подскажите, в тарифах по бвк указано, что начисляются проценты на остаток свыше 1к грн. Глянул, по коко дали обеим, а по бвк - шиш. Были изменения, которые я пропустил?

Уважаемый ... ...., Вас приветствует Forward Bank!

Информируем, с 01 июля 2020 по карте «Банк в Кармане Debit» (договор – xxxxx), Размер процентов, начисляемых на остаток собственных средств на счете годовых – 0 %.

Спрашивал в октябре.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:04

Re: Форвард Банк Forward Bank

  joik написав:Сенсація це кофіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті, що становить 1965%?

Ні, інше.
Повязане з резервуванням.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 20:24

Vorlon
первый раз попробовал, за свои средства начисляли. если для вас 4% фигня - это странно, тут за смс переживают, а я не аспирин покупал...
а шо делать?
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