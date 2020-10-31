RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4395439643974398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:28

чик
Я имел в виду, что не держу на кредитке своих и кэшбек повышенный соответственно за кредитные без проблем :)

Я тоже много в аптеках в этом месяце тарился под 8%.
Vorlon
 
Повідомлень: 9302
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4395439643974398
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: extreme_lviv_ua, Google Feedfetcher, Murkit, ramaz, riwalir, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Універсал (Universal Bank) 1 ... 680, 681, 682
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6813 1519530
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 21:40
jay2004
Альфа-Банк 1 ... 9058, 9059, 9060
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90596 10680075
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 21:30
Vorlon
Идея Банк 1 ... 1880, 1881, 1882
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18818 2640885
Переглянути останнє повідомлення
Суб 31 жов, 2020 17:49
Vorlon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.