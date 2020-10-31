чик
Я имел в виду, что не держу на кредитке своих и кэшбек повышенный соответственно за кредитные без проблем
Я тоже много в аптеках в этом месяце тарился под 8%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:28
чик
Я имел в виду, что не держу на кредитке своих и кэшбек повышенный соответственно за кредитные без проблем
Я тоже много в аптеках в этом месяце тарился под 8%.
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