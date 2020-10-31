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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 21:28
чик
Я имел в виду, что не держу на кредитке своих и кэшбек повышенный соответственно за кредитные без проблем
Я тоже много в аптеках в этом месяце тарился под 8%.
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Vorlon
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Додано: Суб 31 жов, 2020 22:22
Банк зменшив ставку на Ощадний рахунок
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Додано: Суб 31 жов, 2020 22:30
Vorlon написав:
Я тоже много в аптеках в этом месяце тарился под 8%.
А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?
У меня чот эти покупки не отображаются по кредитке, ну и кешбека по ним нет, понятное дело
А Алка, Моня и Пудра всегда чОтко по ним отрабатывали
Востаннє редагувалось clientage
в Суб 31 жов, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 31 жов, 2020 22:31
clientage написав:
А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?
Именно сегодня делал покупку в АНЦ (терминал Ощада) - всё ОК
Ранее в этом же месяце там же, но терминал примата - так же без проблем...
Востаннє редагувалось Vorlon
в Суб 31 жов, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 31 жов, 2020 22:32
Vorlon написав: clientage написав:
А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?
Именно сегодня делал покупку в АНЦ - всё ОК
А чей ПОС там был?
У меня Приватовский. Бывает ощАД и Аваль
Г-Пэем стрелял
Вот не знаю на кого грешить: на Приват или таки Форвард
Два сапога -- пара
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 31 жов, 2020 22:47
clientage
вчера перевел в около 19:00 на моно, но проводка была 00:52
Сейчас проверю повторно, но я удивился что кредитный лимит не был удовлетворен. И именно 00:52 кред. лимит был удовлетворен.
Именно так было показано в выписке.
говорю, скидывайтесь мне на пиво , я пополню СЕП чтобы банка работала хорошо.
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proftpd66
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:10
clientage написав: Vorlon написав:
Я тоже много в аптеках в этом месяце тарился под 8%.
А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?
У меня чот эти покупки не отображаются по кредитке, ну и кешбека по ним нет, понятное дело
А Алка, Моня и Пудра всегда чОтко по ним отрабатывали
Именно о вчерашней транзакции в АНЦ через ощад, с коко кред и через ApplePay, я и писал. Все воспоминания о транзакции, это запись в эплпее и пуш от форварда. Ни в истории операций, ни в кешбеке, этой операции нет. Так же, остаток по карте остался тот, что был до операции(хотя в пуше остаток вернулся тот, что должен быть). Странно все это. Плохо, что я с кредитки не могу снять проценты, ибо не знаю, зацеплю ли я свои, или кредитные, после того, как это все откатят/пофиксят.
б.Шон
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:16
proftpd66 написав:clientage
вчера перевел в около 19:00 на моно, но проводка была 00:52
Сейчас проверю повторно, но я удивился что кредитный лимит не был удовлетворен. И именно 00:52 кред. лимит был удовлетворен.
Именно так было показано в выписке.
говорю, скидывайтесь мне на пиво , я пополню СЕП чтобы банка работала хорошо.
извиняюсь, может быть это глюк на моно был. Я не уверен, кто виноват.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:22
unlock написав: clientage написав: Vorlon написав:
Я тоже много в аптеках в этом месяце тарился под 8%.
А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?
У меня чот эти покупки не отображаются по кредитке, ну и кешбека по ним нет, понятное дело
А Алка, Моня и Пудра всегда чОтко по ним отрабатывали
Именно о вчерашней транзакции в АНЦ через ощад, с коко кред и через ApplePay, я и писал. Все воспоминания о транзакции, это запись в эплпее и пуш от форварда. Ни в истории операций, ни в кешбеке, этой операции нет. Так же, остаток по карте остался тот, что был до операции(хотя в пуше остаток вернулся тот, что должен быть). Странно все это. Плохо, что я с кредитки не могу снять проценты, ибо не знаю, зацеплю ли я свои, или кредитные, после того, как это все откатят/пофиксят.
АНЦ шоли химичит?
Или их ПОСы в офлайне фурычат?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 31 жов, 2020 23:30
clientage написав: unlock написав: clientage написав:
Именно о вчерашней транзакции в АНЦ через ощад, с коко кред и через ApplePay, я и писал. Все воспоминания о транзакции, это запись в эплпее и пуш от форварда. Ни в истории операций, ни в кешбеке, этой операции нет. Так же, остаток по карте остался тот, что был до операции(хотя в пуше остаток вернулся тот, что должен быть). Странно все это. Плохо, что я с кредитки не могу снять проценты, ибо не знаю, зацеплю ли я свои, или кредитные, после того, как это все откатят/пофиксят.
АНЦ шоли химичит?
Или их ПОСы в офлайне фурычат?
Оффлайн через эплпей? Не слышал, в Украине так точно. Так и какой оффлайн, если пуш от форварда пришел сразу?
б.Шон
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