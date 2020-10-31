Додано: Суб 31 жов, 2020 23:10

clientage написав: Vorlon написав: Я тоже много в аптеках в этом месяце тарился под 8%. Я тоже много в аптеках в этом месяце тарился под 8%.

А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?

У меня чот эти покупки не отображаются по кредитке, ну и кешбека по ним нет, понятное дело

А Алка, Моня и Пудра всегда чОтко по ним отрабатывали А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?У меня чот эти покупки не отображаются по кредитке, ну и кешбека по ним нет, понятное делоА Алка, Моня и Пудра всегда чОтко по ним отрабатывали

Именно о вчерашней транзакции в АНЦ через ощад, с коко кред и через ApplePay, я и писал. Все воспоминания о транзакции, это запись в эплпее и пуш от форварда. Ни в истории операций, ни в кешбеке, этой операции нет. Так же, остаток по карте остался тот, что был до операции(хотя в пуше остаток вернулся тот, что должен быть). Странно все это. Плохо, что я с кредитки не могу снять проценты, ибо не знаю, зацеплю ли я свои, или кредитные, после того, как это все откатят/пофиксят.