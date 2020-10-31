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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4395439643974398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 21:28

чик
Я имел в виду, что не держу на кредитке своих и кэшбек повышенный соответственно за кредитные без проблем :)

Я тоже много в аптеках в этом месяце тарился под 8%.
Vorlon
 
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Банк зменшив ставку на Ощадний рахунок
-0.5
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Vorlon написав:Я тоже много в аптеках в этом месяце тарился под 8%.

А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?
У меня чот эти покупки не отображаются по кредитке, ну и кешбека по ним нет, понятное дело :(
А Алка, Моня и Пудра всегда чОтко по ним отрабатывали
Востаннє редагувалось clientage в Суб 31 жов, 2020 22:31, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:31

  clientage написав:А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?

Именно сегодня делал покупку в АНЦ (терминал Ощада) - всё ОК :)
Ранее в этом же месяце там же, но терминал примата - так же без проблем...
Востаннє редагувалось Vorlon в Суб 31 жов, 2020 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:32

  Vorlon написав:
  clientage написав:А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?

Именно сегодня делал покупку в АНЦ - всё ОК :)

А чей ПОС там был?
У меня Приватовский. Бывает ощАД и Аваль
Г-Пэем стрелял

Вот не знаю на кого грешить: на Приват или таки Форвард :(
Два сапога -- пара :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 22:47

clientage

вчера перевел в около 19:00 на моно, но проводка была 00:52
Сейчас проверю повторно, но я удивился что кредитный лимит не был удовлетворен. И именно 00:52 кред. лимит был удовлетворен.

Именно так было показано в выписке.

говорю, скидывайтесь мне на пиво , я пополню СЕП чтобы банка работала хорошо.
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:10

  clientage написав:
  Vorlon написав:Я тоже много в аптеках в этом месяце тарился под 8%.

А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?
У меня чот эти покупки не отображаются по кредитке, ну и кешбека по ним нет, понятное дело :(
А Алка, Моня и Пудра всегда чОтко по ним отрабатывали

Именно о вчерашней транзакции в АНЦ через ощад, с коко кред и через ApplePay, я и писал. Все воспоминания о транзакции, это запись в эплпее и пуш от форварда. Ни в истории операций, ни в кешбеке, этой операции нет. Так же, остаток по карте остался тот, что был до операции(хотя в пуше остаток вернулся тот, что должен быть). Странно все это. Плохо, что я с кредитки не могу снять проценты, ибо не знаю, зацеплю ли я свои, или кредитные, после того, как это все откатят/пофиксят.
б.Шон
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:16

  proftpd66 написав:clientage

вчера перевел в около 19:00 на моно, но проводка была 00:52
Сейчас проверю повторно, но я удивился что кредитный лимит не был удовлетворен. И именно 00:52 кред. лимит был удовлетворен.

Именно так было показано в выписке.

говорю, скидывайтесь мне на пиво , я пополню СЕП чтобы банка работала хорошо.


извиняюсь, может быть это глюк на моно был. Я не уверен, кто виноват.
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:22

  unlock написав:
  clientage написав:
  Vorlon написав:Я тоже много в аптеках в этом месяце тарился под 8%.

А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?
У меня чот эти покупки не отображаются по кредитке, ну и кешбека по ним нет, понятное дело :(
А Алка, Моня и Пудра всегда чОтко по ним отрабатывали

Именно о вчерашней транзакции в АНЦ через ощад, с коко кред и через ApplePay, я и писал. Все воспоминания о транзакции, это запись в эплпее и пуш от форварда. Ни в истории операций, ни в кешбеке, этой операции нет. Так же, остаток по карте остался тот, что был до операции(хотя в пуше остаток вернулся тот, что должен быть). Странно все это. Плохо, что я с кредитки не могу снять проценты, ибо не знаю, зацеплю ли я свои, или кредитные, после того, как это все откатят/пофиксят.

АНЦ шоли химичит?
Или их ПОСы в офлайне фурычат?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:30

  clientage написав:
  unlock написав:
  clientage написав:Именно о вчерашней транзакции в АНЦ через ощад, с коко кред и через ApplePay, я и писал. Все воспоминания о транзакции, это запись в эплпее и пуш от форварда. Ни в истории операций, ни в кешбеке, этой операции нет. Так же, остаток по карте остался тот, что был до операции(хотя в пуше остаток вернулся тот, что должен быть). Странно все это. Плохо, что я с кредитки не могу снять проценты, ибо не знаю, зацеплю ли я свои, или кредитные, после того, как это все откатят/пофиксят.

АНЦ шоли химичит?
Или их ПОСы в офлайне фурычат?

Оффлайн через эплпей? Не слышал, в Украине так точно. Так и какой оффлайн, если пуш от форварда пришел сразу?
б.Шон
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