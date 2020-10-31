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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4397439843994400>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Суб 31 жов, 2020 23:45

  unlock написав:
  clientage написав:АНЦ шоли химичит?
Или их ПОСы в офлайне фурычат?

Оффлайн через эплпей? Не слышал, в Украине так точно. Так и какой оффлайн, если пуш от форварда пришел сразу?

Хм, онлайн Г-Пэй в офлайн не бывает :)
Значит Форвард не любит АНЦ или через раз дружит с Пэями?
Вот мелкие суммы по 300..400 от др. аптек прошли по КБ в течение 30..40мин, а более 1000 в АНЦ застряла.
Мож лимиты/проверки какие
Наблюдаю дальше
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

Доступны продукты в этом месяце. Не совсем ясно. Есть отдельная акция на 5% кб за продукты. В чем соль давать ее выбирать пользователю? Работа на невнимательность?
Menwyy
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

Menwyy написав:Доступны продукты в этом месяце. Не совсем ясно. Есть отдельная акция на 5% кб за продукты. В чем соль давать ее выбирать пользователю? Работа на невнимательность?
Так то другая акция, на Коко карты не распространяется.
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anis
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:10

Надо теперь тур на пару недель выбирать... :D
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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  Vorlon написав:
  clientage написав:А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?

Именно сегодня делал покупку в АНЦ (терминал Ощада) - всё ОК :)
Ранее в этом же месяце там же, но терминал примата - так же без проблем...


Я сегодня (хм, уже вчера, судя по времени) в 6-7 аптеках покупки делал, запасался, чем мог, наперед. В т.ч. и в "АНЦ",платил кредиткой, все отлично прошло и начислилось.

А что, на ноябрь уже "3 из 6" закончились? Теперь только 3 категории всем, как и раньше? И кэшбэк в следующем месяце, да?
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:12

Re: Форвард Банк Forward Bank

Искатель написав:
  Vorlon написав:
  clientage написав:А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?

Именно сегодня делал покупку в АНЦ (терминал Ощада) - всё ОК :)
Ранее в этом же месяце там же, но терминал примата - так же без проблем...


Я сегодня (хм, уже вчера, судя по времени) в 6-7 аптеках покупки делал, запасался, чем мог, наперед. В т.ч. и в "АНЦ",платил кредиткой, все отлично прошло и начислилось.

А что, на ноябрь уже "3 из 6" закончились? Теперь только 3 категории всем, как и раньше? И кэшбэк в следующем месяце, да?
Нет, все как и раньше.
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:15

  anis написав:
Искатель написав:Я сегодня (хм, уже вчера, судя по времени) в 6-7 аптеках покупки делал, запасался, чем мог, наперед. В т.ч. и в "АНЦ",платил кредиткой, все отлично прошло и начислилось.

А что, на ноябрь уже "3 из 6" закончились? Теперь только 3 категории всем, как и раньше? И кэшбэк в следующем месяце, да?
Нет, все как и раньше.

Блин... Точно :) То я на ноябрь 2019-го глянул... Надо спать ложиться.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

Дьюти-фри :mrgreen:
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

Шедеврально. А я думал, что за ноябрь выбираю. Программеры такие программеры. Время явно берут по ГМТ.
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б.Шон
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Ни разу ещё не выбирал категории, не сравнив предложения по всем банкам в спокойной утренней обстановке. Поэтому не важно - доброй всем ночи :D
Vorlon
 
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