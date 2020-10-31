Форвард Банк Forward Bank
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 жов, 2020 23:45
unlock написав: clientage написав:
АНЦ шоли химичит?
Или их ПОСы в офлайне фурычат?
Оффлайн через эплпей? Не слышал, в Украине так точно. Так и какой оффлайн, если пуш от форварда пришел сразу?
Хм, онлайн Г-Пэй в офлайн не бывает
Значит Форвард не любит АНЦ или через раз дружит с Пэями?
Вот мелкие суммы по 300..400 от др. аптек прошли по КБ в течение 30..40мин, а более 1000 в АНЦ застряла.
Мож лимиты/проверки какие
Наблюдаю дальше
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 32784
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2612 раз.
Подякували: 3845 раз.
Профіль
2
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:05
Доступны продукты в этом месяце. Не совсем ясно. Есть отдельная акция на 5% кб за продукты. В чем соль давать ее выбирать пользователю? Работа на невнимательность?
Menwyy
Повідомлень: 1028
З нами з: 22.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 103 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:07
Menwyy написав:Доступны продукты в этом месяце. Не совсем ясно. Есть отдельная акция на 5% кб за продукты. В чем соль давать ее выбирать пользователю? Работа на невнимательность?
Так то другая акция, на Коко карты не распространяется.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2485
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 89 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:10
Надо теперь тур на пару недель выбирать...
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
Повідомлень: 917
З нами з: 27.05.15
Подякував: 152 раз.
Подякували: 148 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:11
Vorlon написав: clientage написав:
А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?
Именно сегодня делал покупку в АНЦ (терминал Ощада) - всё ОК
Ранее в этом же месяце там же, но терминал примата - так же без проблем...
Я сегодня (хм, уже вчера, судя по времени) в 6-7 аптеках покупки делал, запасался, чем мог, наперед. В т.ч. и в "АНЦ",платил кредиткой, все отлично прошло и начислилось.
А что, на ноябрь уже "3 из 6" закончились? Теперь только 3 категории всем, как и раньше? И кэшбэк в следующем месяце, да?
Искатель
Повідомлень: 4178
З нами з: 22.02.16
Подякував: 622 раз.
Подякували: 2433 раз.
Профіль
4
4
1
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:12
Искатель написав: Vorlon написав: clientage написав:
А не заметили как банка проводит платежи в АНЦ?
Именно сегодня делал покупку в АНЦ (терминал Ощада) - всё ОК
Ранее в этом же месяце там же, но терминал примата - так же без проблем...
Я сегодня (хм, уже вчера, судя по времени) в 6-7 аптеках покупки делал, запасался, чем мог, наперед. В т.ч. и в "АНЦ",платил кредиткой, все отлично прошло и начислилось.
А что, на ноябрь уже "3 из 6" закончились? Теперь только 3 категории всем, как и раньше? И кэшбэк в следующем месяце, да?
Нет, все как и раньше.
Оформи карту по ссылке и получи:
+100/50 грн - КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке http://lx4.me/c/5UKpFtfX +55 грн - в Sportbanke https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ +50 грн - в monobankе https://monobank.ua/r/iUW8 к бонусу на депозит! Промокод - +50 грн на 26OKYG5 https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Повідомлень: 2485
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 89 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:15
anis написав: Искатель написав:Я сегодня (хм, уже вчера, судя по времени) в 6-7 аптеках покупки делал, запасался, чем мог, наперед. В т.ч. и в "АНЦ",платил кредиткой, все отлично прошло и начислилось. А что, на ноябрь уже "3 из 6" закончились? Теперь только 3 категории всем, как и раньше? И кэшбэк в следующем месяце, да?
Нет, все как и раньше.
Блин... Точно
То я на ноябрь 2019-го глянул... Надо спать ложиться.
Искатель
Повідомлень: 4178
З нами з: 22.02.16
Подякував: 622 раз.
Подякували: 2433 раз.
Профіль
4
4
1
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:17
Дьюти-фри
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Рахунок в для польському банку українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Повідомлень: 1854
З нами з: 06.08.19
Подякував: 455 раз.
Подякували: 241 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:28
Шедеврально. А я думал, что за ноябрь выбираю. Программеры такие программеры. Время явно берут по ГМТ.
б.Шон
unlock
Повідомлень: 2853
З нами з: 14.06.12
Подякував: 517 раз.
Подякували: 439 раз.
Профіль
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:35
unlock
Ни разу ещё не выбирал категории, не сравнив предложения по всем банкам в спокойной утренней обстановке. Поэтому не важно - доброй всем ночи
Vorlon
Повідомлень: 9304
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 998 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
6815
1519756
Нед 01 лис, 2020 00:51 klug
17416
2437177
Нед 01 лис, 2020 00:17 klug
90601
10680661