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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:42
vitaliy_berdinskikh написав:
Дьюти-фри
Так літаки ж літають)) Правда, на жовтень більш актуально було б. Але 10% на Віскі + Домінікана чи Занзібар з 7% знижкою для тих хто збирається в цьому місяці, дивись і коммуналку пересвинорилять.)) Ех, де ж вони були раніше. Таке хоч на наступний рік тур бери))
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Додано: Нед 01 лис, 2020 08:03
Какие категории в этом месяце, напишите пжл
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 08:26
anis написав:
Menwyy написав:Доступны продукты в этом месяце. Не совсем ясно. Есть отдельная акция на 5% кб за продукты. В чем соль давать ее выбирать пользователю? Работа на невнимательность?
Так то другая акция, на Коко карты не распространяется.
а что за акция, подскажите
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Нед 01 лис, 2020 00:51
klug
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