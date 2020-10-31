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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4397439843994400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

vitaliy_berdinskikh написав:Дьюти-фри :mrgreen:
Так літаки ж літають)) Правда, на жовтень більш актуально було б. Але 10% на Віскі + Домінікана чи Занзібар з 7% знижкою для тих хто збирається в цьому місяці, дивись і коммуналку пересвинорилять.)) Ех, де ж вони були раніше. Таке хоч на наступний рік тур бери))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Какие категории в этом месяце, напишите пжл
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:09

  super_mohito написав:Какие категории в этом месяце, напишите пжл


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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:26

  anis написав:
Menwyy написав:Доступны продукты в этом месяце. Не совсем ясно. Есть отдельная акция на 5% кб за продукты. В чем соль давать ее выбирать пользователю? Работа на невнимательность?
Так то другая акция, на Коко карты не распространяется.

а что за акция, подскажите :oops:
Яша
 
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  #<1 ... 4397439843994400
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