RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4397439843994400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 00:42

Re: Форвард Банк Forward Bank

vitaliy_berdinskikh написав:Дьюти-фри :mrgreen:
Так літаки ж літають)) Правда, на жовтень більш актуально було б. Але 10% на Віскі + Домінікана чи Занзібар з 7% знижкою для тих хто збирається в цьому місяці, дивись і коммуналку пересвинорилять.)) Ех, де ж вони були раніше. Таке хоч на наступний рік тур бери))
stryzhko
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 04.10.16
Подякував: 335 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Какие категории в этом месяце, напишите пжл
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
super_mohito
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 05.10.14
Подякував: 28 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:09

  super_mohito написав:Какие категории в этом месяце, напишите пжл


http://prntscr.com/vb20k9
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9984
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 08:26

  anis написав:
Menwyy написав:Доступны продукты в этом месяце. Не совсем ясно. Есть отдельная акция на 5% кб за продукты. В чем соль давать ее выбирать пользователю? Работа на невнимательность?
Так то другая акция, на Коко карты не распространяется.

а что за акция, подскажите :oops:. разобрался. для не кокошников, которым сообщали об участии в акции.
Яша
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 10.04.07
Подякував: 101 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:09

Так себе категории в ноябре...
Vorlon
 
Повідомлень: 9308
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:26

Re: Форвард Банк Forward Bank

Vorlon написав:Так себе категории в ноябре...
Еда есть, уже неплохо
Оформи карту по ссылке и получи:
  • +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
  • +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
  • +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
  • +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
anis
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2486
З нами з: 22.11.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:44

  anis написав:
Vorlon написав:Так себе категории в ноябре...
Еда есть, уже неплохо

Я еду обычно под 5% покупаю, так что мимо...
Vorlon
 
Повідомлень: 9308
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:56

  anis написав:
Vorlon написав:Так себе категории в ноябре...
Я еду обычно под 5% покупаю, так что мимо...
Еда есть, уже неплохо


За свої, а кредитних немаю, взагалі ніц цікавого у порівнянні з конкурентами, що дають на кредитні побільше.
Може кому підійдуть "подорожі", що включають аренду яхт і т.д. ну і "дуті фрі".
По їді в еко зараз можна чуть 100% набрати - дають ще монети, які міняють на призи. Вчора був свідком як пані міняла кучку монет на планшет і прикинув, що для цього можна було купити скажімо 150 рошенівських шоколадок за 2000 грн., а планшет точно не знаю, але думаю менше не коштує.
Востаннє редагувалось Ой+ в Нед 01 лис, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3797
З нами з: 19.04.12
Подякував: 53 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 11:57

Ага - у меня вот отличный шанс прокатиться в общественном транспорте города под 7% :lol:
Vorlon
 
Повідомлень: 9308
З нами з: 14.06.13
Подякував: 445 раз.
Подякували: 998 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4397439843994400
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, Kevin, MASolomko, Ой+ і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 82, 83, 84
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
838 118375
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 12:07
посетитель
А-Банк 1 ... 1741, 1742, 1743
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17421 2437866
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 11:41
clientage
Идея Банк 1 ... 1881, 1882, 1883
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
18820 2641289
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 10:19
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.