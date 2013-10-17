|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 00:42
vitaliy_berdinskikh написав:
Дьюти-фри
Так літаки ж літають)) Правда, на жовтень більш актуально було б. Але 10% на Віскі + Домінікана чи Занзібар з 7% знижкою для тих хто збирається в цьому місяці, дивись і коммуналку пересвинорилять.)) Ех, де ж вони були раніше. Таке хоч на наступний рік тур бери))
-
stryzhko
-
-
- Повідомлень: 1378
- З нами з: 04.10.16
- Подякував: 335 раз.
- Подякували: 272 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 08:03
Какие категории в этом месяце, напишите пжл
Самый высокий заработок у тех, кто трудится... не вынимая рук из чужих карманов.
-
super_mohito
-
-
- Повідомлень: 282
- З нами з: 05.10.14
- Подякував: 28 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 08:26
anis написав:
Menwyy написав:Доступны продукты в этом месяце. Не совсем ясно. Есть отдельная акция на 5% кб за продукты. В чем соль давать ее выбирать пользователю? Работа на невнимательность?
Так то другая акция, на Коко карты не распространяется.
а что за акция, подскажите
. разобрался. для не кокошников, которым сообщали об участии в акции.
-
Яша
-
-
- Повідомлень: 1082
- З нами з: 10.04.07
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 167 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:09
Так себе категории в ноябре...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9308
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 445 раз.
- Подякували: 998 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:26
Vorlon написав:Так себе категории в ноябре...
Еда есть, уже неплохо
Оформи карту по ссылке и получи:
- +100/50 грн КокоКард (кред/дебит) в Форвард банке - http://lx4.me/c/5UKpFtfX
- +55 грн в Sportbanke - https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eAkJSaZ
- +50 грн в monobankе - https://monobank.ua/r/iUW8
- +50 грн к бонусу на депозит! Промокод - 26OKYG5 на https://minfin.com.ua/deposits/bonus
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2486
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:44
anis написав:
Vorlon написав:Так себе категории в ноябре...
Еда есть, уже неплохо
Я еду обычно под 5% покупаю, так что мимо...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9308
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 445 раз.
- Подякували: 998 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:56
anis написав:
Vorlon написав:Так себе категории в ноябре...
Я еду обычно под 5% покупаю, так что мимо...
Еда есть, уже неплохо
За свої, а кредитних немаю, взагалі ніц цікавого у порівнянні з конкурентами, що дають на кредитні побільше.
Може кому підійдуть "подорожі", що включають аренду яхт і т.д. ну і "дуті фрі".
По їді в еко зараз можна чуть 100% набрати - дають ще монети, які міняють на призи. Вчора був свідком як пані міняла кучку монет на планшет і прикинув, що для цього можна було купити скажімо 150 рошенівських шоколадок за 2000 грн., а планшет точно не знаю, але думаю менше не коштує.
Востаннє редагувалось Ой+
в Нед 01 лис, 2020 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 3797
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 01 лис, 2020 11:57
Ага - у меня вот отличный шанс прокатиться в общественном транспорте города под 7%
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9308
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 445 раз.
- Подякували: 998 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|838
|118375
|
|
|17421
|2437866
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18820
|2641289
|
|