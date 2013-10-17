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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4398439944004401

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 12:58

  Vorlon написав:Ага - у меня вот отличный шанс прокатиться в общественном транспорте города под 7% :lol:
и рассчитаться картой в маршрутке.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Вопрос знатокам. Обычно в последний день месяца вывожу с кококард %. Но тут вчера обнаружил, что почему-то проценты начислились 31-го на карту. Сумма была свыше 15000. Вывел вчера , сумма стала меньше 15-ти. Теперь обнаружил в настройках карты, что % на остаток не 15 а 9. Это так будет весь ноябрь?
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:19

  vitaliian написав:
  Vorlon написав:Ага - у меня вот отличный шанс прокатиться в общественном транспорте города под 7% :lol:
и рассчитаться картой в маршрутке.

В комунальному транспорті є і термінал, і qr-код для оплати через П24.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

бульбик написав:Вопрос знатокам. Обычно в последний день месяца вывожу с кококард %. Но тут вчера обнаружил, что почему-то проценты начислились 31-го на карту. Сумма была свыше 15000. Вывел вчера , сумма стала меньше 15-ти. Теперь обнаружил в настройках карты, что % на остаток не 15 а 9. Это так будет весь ноябрь?
А где именно % показывает в настройках?
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anis
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:25

  KVV написав:
  vitaliian написав:
  Vorlon написав:Ага - у меня вот отличный шанс прокатиться в общественном транспорте города под 7% :lol:
и рассчитаться картой в маршрутке.

В комунальному транспорті є і термінал, і qr-код для оплати через П24.

нет ни первого, ни второго
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  KVV написав:В комунальному транспорті є і термінал, і qr-код для оплати через П24
терминалы на турникетах только в метро и скоростного трамвая, причем тут приват24 к кешбэку Форвард Банка? В трамваях и автобусах валидаторы е-квиток, возможно её можно пополнить с кешбэком... я не в курсе.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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