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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 12:58
Vorlon написав:
Ага - у меня вот отличный шанс прокатиться в общественном транспорте города под 7%
и рассчитаться картой в маршрутке.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:01
Вопрос знатокам. Обычно в последний день месяца вывожу с кококард %. Но тут вчера обнаружил, что почему-то проценты начислились 31-го на карту. Сумма была свыше 15000. Вывел вчера , сумма стала меньше 15-ти. Теперь обнаружил в настройках карты, что % на остаток не 15 а 9. Это так будет весь ноябрь?
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бульбик
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:19
vitaliian написав: Vorlon написав:
Ага - у меня вот отличный шанс прокатиться в общественном транспорте города под 7%
и рассчитаться картой в маршрутке.
В комунальному транспорті є і термінал, і qr-код для оплати через П24.
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KVV
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:25
бульбик написав:Вопрос знатокам. Обычно в последний день месяца вывожу с кококард %. Но тут вчера обнаружил, что почему-то проценты начислились 31-го на карту. Сумма была свыше 15000. Вывел вчера , сумма стала меньше 15-ти. Теперь обнаружил в настройках карты, что % на остаток не 15 а 9. Это так будет весь ноябрь?
А где именно % показывает в настройках?
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:25
KVV написав: vitaliian написав: Vorlon написав:
Ага - у меня вот отличный шанс прокатиться в общественном транспорте города под 7%
и рассчитаться картой в маршрутке.
В комунальному транспорті є і термінал, і qr-код для оплати через П24.
нет ни первого, ни второго
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:28
KVV написав:
В комунальному транспорті є і термінал, і qr-код для оплати через П24
терминалы на турникетах только в метро и скоростного трамвая, причем тут приват24 к кешбэку Форвард Банка? В трамваях и автобусах валидаторы е-квиток, возможно её можно пополнить с кешбэком... я не в курсе.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:40
vitaliian написав: KVV написав:
причем тут приват24 к кешбэку Форвард Банка?
Додаєте картку Форварда у П24 і оплачуєте цією карткою проїзд через qr-код - отримуєте кешбек 7%. Ізі.
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KVV
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:44
vitaliy_berdinskikh написав:
нет ни первого, ни второго
Ну знач ця категорія тільки для мене з Vorlon'ом.
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KVV
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:46
Продукти добре, а інше... Шкода що кабаки не дали, знову дві карти таскати і переучуватися яку куди
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chipmunk
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:47
chipmunk написав:
Продукти добре, а інше... Шкода що кабаки не дали, знову дві карти таскати і переучуватися яку куди
я 4 карты ношу, иногда тас 5й беру.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 01 лис, 2020 13:48, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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