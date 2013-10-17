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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4399440044014402

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 463
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
86
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 463
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  бульбик написав:Теперь обнаружил в настройках карты, что % на остаток не 15 а 9. Это так будет весь ноябрь?


теж таке бачив, то якісь баги (недопрацювання) в ІБ Форварда
Якщо вийти і зайти заново - все вернеться назад
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:58

  KVV написав:
  vitaliian написав:
  KVV написав:причем тут приват24 к кешбэку Форвард Банка?

Додаєте картку Форварда у П24 і оплачуєте цією карткою проїзд через qr-код - отримуєте кешбек 7%. Ізі.

Альфа вроде даёт 10% на транспорт
За Виталия Наливкина!
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 13:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Вкладчик1234 написав:Альфа вроде даёт 10% на транспорт
5%
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верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:04

  omb написав:
  Diman написав:Скунсик подложил западло.
Делал платеж - ошибка. деньги не списались.
И это уже не первая жалоба по этому пооводу...
и снова опять. даже забыл про прошлый раз)
похоже банк не способен работать 31 числа, да и 1-го если это воскресенье.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:24

vitaliian альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:36

  greenozon написав:
  бульбик написав:Теперь обнаружил в настройках карты, что % на остаток не 15 а 9. Это так будет весь ноябрь?


теж таке бачив, то якісь баги (недопрацювання) в ІБ Форварда
Якщо вийти і зайти заново - все вернеться назад


Именно так и вышло.
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:43

Re: Форвард Банк Forward Bank

vitaliian написав:
  chipmunk написав:Продукти добре, а інше... Шкода що кабаки не дали, знову дві карти таскати і переучуватися яку куди

я 4 карты ношу, иногда тас 5й беру.

Смарти з NFC не варіант чи браслет?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:45

  vitaliian написав:
  Вкладчик1234 написав:Альфа вроде даёт 10% на транспорт
5%
Зображення


В альфи персональні пропозиції, кому не потрібно, тобто не вибирав не користувався, тому більше - 10%, хто частіше, то 5%. Мені регулярно тулить розваги під 20%, хоча зовсім їх не потребую.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 14:50

  stryzhko написав:
vitaliian написав:
  chipmunk написав:Продукти добре, а інше... Шкода що кабаки не дали, знову дві карти таскати і переучуватися яку куди

я 4 карты ношу, иногда тас 5й беру.

Смарти з NFC не варіант чи браслет?

платить телефоном неудобно, все равно на экране выбираю нужную карту. Надо заводить часы с NFC и картами гугл (их я чаще всего открываю на смартфоне вне помещения).
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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