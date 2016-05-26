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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 13:47
бульбик написав:
Теперь обнаружил в настройках карты, что % на остаток не 15 а 9. Это так будет весь ноябрь?
теж таке бачив, то якісь баги (недопрацювання) в ІБ Форварда
Якщо вийти і зайти заново - все вернеться назад
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greenozon
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:58
KVV написав: vitaliian написав: KVV написав:
причем тут приват24 к кешбэку Форвард Банка?
Додаєте картку Форварда у П24 і оплачуєте цією карткою проїзд через qr-код - отримуєте кешбек 7%. Ізі.
Альфа вроде даёт 10% на транспорт
За Виталия Наливкина!
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 01 лис, 2020 13:59
Вкладчик1234 написав:
Альфа вроде даёт 10% на транспорт
5%
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:04
omb написав: Diman написав:
Скунсик подложил западло.
Делал платеж - ошибка. деньги не списались.
И это уже не первая жалоба по этому пооводу...
и снова опять. даже забыл про прошлый раз)
похоже банк не способен работать 31 числа, да и 1-го если это воскресенье.
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Diman
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:24
vitaliian альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:36
greenozon написав: бульбик написав:
Теперь обнаружил в настройках карты, что % на остаток не 15 а 9. Это так будет весь ноябрь?
теж таке бачив, то якісь баги (недопрацювання) в ІБ Форварда
Якщо вийти і зайти заново - все вернеться назад
Именно так и вышло.
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бульбик
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:43
vitaliian написав: chipmunk написав:
Продукти добре, а інше... Шкода що кабаки не дали, знову дві карти таскати і переучуватися яку куди
я 4 карты ношу, иногда тас 5й беру.
Смарти з NFC не варіант чи браслет?
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stryzhko
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:45
vitaliian написав: Вкладчик1234 написав:
Альфа вроде даёт 10% на транспорт
5%
В альфи персональні пропозиції, кому не потрібно, тобто не вибирав не користувався, тому більше - 10%, хто частіше, то 5%. Мені регулярно тулить розваги під 20%, хоча зовсім їх не потребую.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Нед 01 лис, 2020 14:50
stryzhko написав: vitaliian написав: chipmunk написав:
Продукти добре, а інше... Шкода що кабаки не дали, знову дві карти таскати і переучуватися яку куди
я 4 карты ношу, иногда тас 5й беру.
Смарти з NFC не варіант чи браслет?
платить телефоном неудобно, все равно на экране выбираю нужную карту. Надо заводить часы с NFC и картами гугл (их я чаще всего открываю на смартфоне вне помещения).
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Нед 01 лис, 2020 15:17
stryzhko написав: Vorlon написав:
Ага - у меня вот отличный шанс прокатиться в общественном транспорте города под 7%
Погрітися в Домінікані чи якомусь Єгипті, Туреччині теж можна))
Ну за 14к с небольшим в Доминикану не особо то и уедешь - лимит кэшбека ведь по желтой всего 1000 грн.
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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