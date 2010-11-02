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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:01
omb написав:vitaliian
альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению
20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает
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cohan
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:04
cohan написав: omb написав:vitaliian
альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению
20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает
Сині це які?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:24
Квесторе_поверніться написав: cohan написав: omb написав:vitaliian
альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению
20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает
Сині це які?
Киевские для проезда, Метро + транспорт
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cohan
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