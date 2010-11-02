RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4400440144024403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 464
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
98
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 464
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:01

  omb написав:vitaliian альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению


20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает
cohan
 
Повідомлень: 392
З нами з: 27.09.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:04

  cohan написав:
  omb написав:vitaliian альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению


20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает

Сині це які?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34952
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:24

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:
  omb написав:vitaliian альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению


20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает

Сині це які?


Киевские для проезда, Метро + транспорт
cohan
 
Повідомлень: 392
З нами з: 27.09.19
Подякував: 35 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4400440144024403
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: gorbatiuk_v, lubopytnaya, omb, wolt450 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1742, 1743, 1744
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17430 2438728
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 19:00
cohan
Банк Глобус 1 ... 708, 709, 710
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
7092 937729
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 18:56
Квесторе_поверніться
Альфа-Банк 1 ... 9061, 9062, 9063
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
90620 10683459
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 лис, 2020 17:35
Flamingo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (26065)
01.11.2020 19:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.