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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:01
omb написав:vitaliian
альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению
20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает
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cohan
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:04
cohan написав: omb написав:vitaliian
альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению
20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает
Сині це які?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:24
Квесторе_поверніться написав: cohan написав: omb написав:vitaliian
альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению
20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает
Сині це які?
Киевские для проезда, Метро + транспорт
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cohan
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:49
cohan ага, в августе у меня было, тож заправился)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 01 лис, 2020 20:55
В городском транспорте платить - себя не уважать.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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