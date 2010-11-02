20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:01
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:04
Сині це які?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:24
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:49
cohan ага, в августе у меня было, тож заправился)
Кешбечные карты!
Додано: Нед 01 лис, 2020 20:55
Re: Форвард Банк Forward Bank
В городском транспорте платить - себя не уважать.
Додано: Нед 01 лис, 2020 21:57
Flamingo
может вы подскажите, это решаемый вопрос стоит звонить на горячку в будни выяснять? и ешо, кредитку оформил 1,5 месяца взад, а обещанных 100гр. за першу покупку так и нема. в основном задаю вопросы здесь, бо карты оформлены на сестру на мой номер смартфона. сам позвонить не могу, а её хрен допросишься зайти
а шо делать?
Додано: Нед 01 лис, 2020 22:04
КБ должен быть начислен сразу на кешбечный счет.
Если нема, то опишите проблему в запросе через ИБ.
В последние дни октября у Фарсика глючило с КБ, у меня через раз был КБ начислен.
Обещали поправить в рабочий день, но вот антирестно в счет какого месяца будет начислен КБ за выходные
... делайте хоть что-нибудь!
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