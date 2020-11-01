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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 01 лис, 2020 19:01
omb написав:vitaliian
альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению
20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает
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cohan
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:04
cohan написав: omb написав:vitaliian
альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению
20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает
Сині це які?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:24
Квесторе_поверніться написав: cohan написав: omb написав:vitaliian
альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению
20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает
Сині це які?
Киевские для проезда, Метро + транспорт
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cohan
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Додано: Нед 01 лис, 2020 19:49
cohan ага, в августе у меня было, тож заправился)
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 01 лис, 2020 20:55
В городском транспорте платить - себя не уважать.
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: Нед 01 лис, 2020 21:57
Flamingo
может вы подскажите, это решаемый вопрос
стоит звонить на горячку в будни выяснять? и ешо, кредитку оформил 1,5 месяца взад, а обещанных 100гр. за першу покупку так и нема. в основном задаю вопросы здесь, бо карты оформлены на сестру на мой номер смартфона. сам позвонить не могу, а её хрен допросишься зайти
а шо делать?
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чик
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:04
чик написав:
по выходным кешбек не начисляют? скинул свои с кредитки купил лекарства, потом вернул на место, а кешбека нема
КБ должен быть начислен сразу на кешбечный счет.
Если нема, то опишите проблему в запросе через ИБ.
В последние дни октября у Фарсика глючило с КБ, у меня через раз был КБ начислен.
Обещали поправить в рабочий день, но вот антирестно в счет какого месяца будет начислен КБ за выходные
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 01 лис, 2020 22:58
ukrprom2014 ну не плати, до первой проверки
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Нед 01 лис, 2020 23:07
чик написав:Flamingo
может вы подскажите, это решаемый вопрос
стоит звонить на горячку в будни выяснять? и ешо, кредитку оформил 1,5 месяца взад, а обещанных 100гр. за першу покупку так и нема. в основном задаю вопросы здесь, бо карты оформлены на сестру на мой номер смартфона. сам позвонить не могу, а её хрен допросишься зайти
Можно в аппке написать в поддержку от имени жены. Я так несколько раз делал - всегда в течение суток отвечали. Поэтому написать в любом случае стоит. Думаю из-за конца месяца фарсика глючило, но по заявке должны все поправить
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Нед 01 лис, 2020 23:29
чик написав:Flamingo
может вы подскажите, это решаемый вопрос
стоит звонить на горячку в будни выяснять? и ешо, кредитку оформил 1,5 месяца взад, а обещанных 100гр. за першу покупку так и нема. в основном задаю вопросы здесь, бо карты оформлены на сестру на мой номер смартфона. сам позвонить не могу, а её хрен допросишься зайти
только писать, сам жду )
у меня убрали все карты ( с деньгами, конечно) и прочими кешбеками, в отделении девочки только попоказывали друг другу что они видят на мониторе, написали в центр, и по итогу позвонили, что вжэ можна знымати гроши, але не з карты, карта судя по всему закрыта
отписал с сайта, ответили "проводится проверка", ну, подождем... я к тому, что гарячка ничего кроме "ой, это аппка обновилась, попробуйте через полчаса" и "ой, да это банкомат не работает" ответить не сможет, только запрос - ответ мылом
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cohan
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