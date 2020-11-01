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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4401440244034404>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:01

  omb написав:vitaliian альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению


20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает
cohan
 
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Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:04

  cohan написав:
  omb написав:vitaliian альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению


20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает

Сині це які?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34953
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:24

  Квесторе_поверніться написав:
  cohan написав:
  omb написав:vitaliian альфа дала и 5% и 10% по своему жлобскому усмотрению


20% было сколько то месяцев назад, пополнил синие карты пару штук, пока хватает

Сині це які?


Киевские для проезда, Метро + транспорт
cohan
 
Повідомлень: 395
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Подякував: 35 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 19:49

cohan ага, в августе у меня было, тож заправился)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
Повідомлень: 2392
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 20:55

Re: Форвард Банк Forward Bank

В городском транспорте платить - себя не уважать.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 21:57

Flamingo
может вы подскажите, это решаемый вопрос стоит звонить на горячку в будни выяснять? и ешо, кредитку оформил 1,5 месяца взад, а обещанных 100гр. за першу покупку так и нема. в основном задаю вопросы здесь, бо карты оформлены на сестру на мой номер смартфона. сам позвонить не могу, а её хрен допросишься зайти :(
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:04

  чик написав:по выходным кешбек не начисляют? скинул свои с кредитки купил лекарства, потом вернул на место, а кешбека нема :?

КБ должен быть начислен сразу на кешбечный счет.
Если нема, то опишите проблему в запросе через ИБ.

В последние дни октября у Фарсика глючило с КБ, у меня через раз был КБ начислен.
Обещали поправить в рабочий день, но вот антирестно в счет какого месяца будет начислен КБ за выходные :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 22:58

ukrprom2014 ну не плати, до первой проверки
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:07

  чик написав:Flamingo
может вы подскажите, это решаемый вопрос стоит звонить на горячку в будни выяснять? и ешо, кредитку оформил 1,5 месяца взад, а обещанных 100гр. за першу покупку так и нема. в основном задаю вопросы здесь, бо карты оформлены на сестру на мой номер смартфона. сам позвонить не могу, а её хрен допросишься зайти :(

Можно в аппке написать в поддержку от имени жены. Я так несколько раз делал - всегда в течение суток отвечали. Поэтому написать в любом случае стоит. Думаю из-за конца месяца фарсика глючило, но по заявке должны все поправить
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:29

  чик написав:Flamingo
может вы подскажите, это решаемый вопрос стоит звонить на горячку в будни выяснять? и ешо, кредитку оформил 1,5 месяца взад, а обещанных 100гр. за першу покупку так и нема. в основном задаю вопросы здесь, бо карты оформлены на сестру на мой номер смартфона. сам позвонить не могу, а её хрен допросишься зайти :(


только писать, сам жду )

у меня убрали все карты ( с деньгами, конечно) и прочими кешбеками, в отделении девочки только попоказывали друг другу что они видят на мониторе, написали в центр, и по итогу позвонили, что вжэ можна знымати гроши, але не з карты, карта судя по всему закрыта

отписал с сайта, ответили "проводится проверка", ну, подождем... я к тому, что гарячка ничего кроме "ой, это аппка обновилась, попробуйте через полчаса" и "ой, да это банкомат не работает" ответить не сможет, только запрос - ответ мылом
cohan
 
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