чик написав:Flamingo может вы подскажите, это решаемый вопрос стоит звонить на горячку в будни выяснять? и ешо, кредитку оформил 1,5 месяца взад, а обещанных 100гр. за першу покупку так и нема. в основном задаю вопросы здесь, бо карты оформлены на сестру на мой номер смартфона. сам позвонить не могу, а её хрен допросишься зайти
только писать, сам жду )
у меня убрали все карты ( с деньгами, конечно) и прочими кешбеками, в отделении девочки только попоказывали друг другу что они видят на мониторе, написали в центр, и по итогу позвонили, что вжэ можна знымати гроши, але не з карты, карта судя по всему закрыта
отписал с сайта, ответили "проводится проверка", ну, подождем... я к тому, что гарячка ничего кроме "ой, это аппка обновилась, попробуйте через полчаса" и "ой, да это банкомат не работает" ответить не сможет, только запрос - ответ мылом
Flamingo написав:Ну за 14к с небольшим в Доминикану не особо то и уедешь - лимит кэшбека ведь по желтой всего 1000 грн.
О, вже знавці справи повернулися)) і виявляється, що вже й ліміту кешбека навіть на одну турподорож не вистачає, а то кажуть, що нема на чому кешбечити, а тут лише одна покупка туру в Туреччину чи Єгипет увесь ліміт з'їдає. Звичайно Домінікана з такою категорією, то для свинорилів Альфи більше підійшла б, але маємо, що маємо.