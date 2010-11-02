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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4401440244034404

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:29

  чик написав:Flamingo
может вы подскажите, это решаемый вопрос стоит звонить на горячку в будни выяснять? и ешо, кредитку оформил 1,5 месяца взад, а обещанных 100гр. за першу покупку так и нема. в основном задаю вопросы здесь, бо карты оформлены на сестру на мой номер смартфона. сам позвонить не могу, а её хрен допросишься зайти :(


только писать, сам жду )

у меня убрали все карты ( с деньгами, конечно) и прочими кешбеками, в отделении девочки только попоказывали друг другу что они видят на мониторе, написали в центр, и по итогу позвонили, что вжэ можна знымати гроши, але не з карты, карта судя по всему закрыта

отписал с сайта, ответили "проводится проверка", ну, подождем... я к тому, что гарячка ничего кроме "ой, это аппка обновилась, попробуйте через полчаса" и "ой, да это банкомат не работает" ответить не сможет, только запрос - ответ мылом
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:Ну за 14к с небольшим в Доминикану не особо то и уедешь - лимит кэшбека ведь по желтой всего 1000 грн.

О, вже знавці справи повернулися)) і виявляється, що вже й ліміту кешбека навіть на одну турподорож не вистачає, а то кажуть, що нема на чому кешбечити, а тут лише одна покупка туру в Туреччину чи Єгипет увесь ліміт з'їдає.
Звичайно Домінікана з такою категорією, то для свинорилів Альфи більше підійшла б, але маємо, що маємо.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 07:44

  Квесторе_поверніться написав:Звіт про господарку банки так нікого і не зацікавив?

За буйки до нового года можно заплыть?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:За буйки до нового года можно заплыть?
мы не возражаем, заплывайте. Банк пережил банкопад что с ним до нг случиться? денег высокими ставками не пылесосит, хотя качество портфеля сомнительное и рефинанс ему не светит.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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