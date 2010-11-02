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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4402440344044405>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Нед 01 лис, 2020 23:29

  чик написав:Flamingo
может вы подскажите, это решаемый вопрос стоит звонить на горячку в будни выяснять? и ешо, кредитку оформил 1,5 месяца взад, а обещанных 100гр. за першу покупку так и нема. в основном задаю вопросы здесь, бо карты оформлены на сестру на мой номер смартфона. сам позвонить не могу, а её хрен допросишься зайти :(


только писать, сам жду )

у меня убрали все карты ( с деньгами, конечно) и прочими кешбеками, в отделении девочки только попоказывали друг другу что они видят на мониторе, написали в центр, и по итогу позвонили, что вжэ можна знымати гроши, але не з карты, карта судя по всему закрыта

отписал с сайта, ответили "проводится проверка", ну, подождем... я к тому, что гарячка ничего кроме "ой, это аппка обновилась, попробуйте через полчаса" и "ой, да это банкомат не работает" ответить не сможет, только запрос - ответ мылом
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 00:00

Re: Форвард Банк Forward Bank

Flamingo написав:Ну за 14к с небольшим в Доминикану не особо то и уедешь - лимит кэшбека ведь по желтой всего 1000 грн.

О, вже знавці справи повернулися)) і виявляється, що вже й ліміту кешбека навіть на одну турподорож не вистачає, а то кажуть, що нема на чому кешбечити, а тут лише одна покупка туру в Туреччину чи Єгипет увесь ліміт з'їдає.
Звичайно Домінікана з такою категорією, то для свинорилів Альфи більше підійшла б, але маємо, що маємо.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 07:44

  Квесторе_поверніться написав:Звіт про господарку банки так нікого і не зацікавив?

За буйки до нового года можно заплыть?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:16

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:За буйки до нового года можно заплыть?
мы не возражаем, заплывайте. Банк пережил банкопад что с ним до нг случиться? денег высокими ставками не пылесосит, хотя качество портфеля сомнительное и рефинанс ему не светит.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

  novichok написав:За буйки до нового года можно заплыть?

Я бы не рекомендовал.
Берите родичей и плавайте вместе до буйков.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 09:44

  ukrprom2014 написав:
  novichok написав:За буйки до нового года можно заплыть?

Я бы не рекомендовал.
Берите родичей и плавайте вместе до буйков.


И это правильно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:20

  novichok написав:
  Квесторе_поверніться написав:Звіт про господарку банки так нікого і не зацікавив?

За буйки до нового года можно заплыть?

Під Вашу відповідальність...хоча 99% за 2 місяці нічого апокаліптичного не станеться.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:44

  ukrprom2014 написав:
  novichok написав:За буйки до нового года можно заплыть?

Я бы не рекомендовал.
Берите родичей и плавайте вместе до буйков.


за пару місяців фонд буде до 600К
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:за пару місяців фонд буде до 600К

Запамятаємо це твіт.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

  greenozon написав:за пару місяців фонд буде до 600К

Через два точно нет: сначала надо поменять статью 26 закона о фонде, ввод изменений наверняка будет острочен так как переход к большей сумме требует увеличения суммы взносов от банков, а это не получится сделать одномоментно. К примеру принятый в феврале новый закон о фонде начал действовать аж в сентябре. И то при том что сумма поднялась всего на 50000 или на треть от старой суммы. А не в три раза как обсуждают сейчас.
Mind the gap.
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