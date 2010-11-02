|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:05
31.10 платил за электроэнергию, денежки еще не видно в ЛК yasno
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2051
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:08
vitaliy_berdinskikh
недавно дивився класне інтерв'ю там був представник ФГВФО Андрій Оленчик і купа банкірів - так інфа звідти.
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 9997
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 705 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|18826
|2641988
|
|
|7096
|938195
|
|
|17440
|2440179
|
|