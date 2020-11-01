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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 11:05
31.10 платил за электроэнергию, денежки еще не видно в ЛК yasno
- Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
- Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
- 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
- 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
- -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
- На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
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ukrprom2014
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:08
vitaliy_berdinskikh
недавно дивився класне інтерв'ю там був представник ФГВФО Андрій Оленчик і купа банкірів - так інфа звідти.
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greenozon
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:36
ukrprom2014 написав:
31.10 платил за электроэнергию, денежки еще не видно в ЛК yasno
В пятницу 06.11.20 увидите. Зачисляют очень долго, если не на их сайте платили. Я плачу через ПУМБ- сразу видно платеж, но деньги в пути.
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lel
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:45
lel
при том что если платить на сайте yasno, то зачисление сразу же
Кешбечные карты!
Вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
- https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
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omb
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:49
vitaliy_berdinskikh написав: greenozon написав:
за пару місяців фонд буде до 600К
Через два точно нет: сначала надо поменять статью 26 закона о фонде, ввод изменений наверняка будет острочен так как переход к большей сумме требует увеличения суммы взносов от банков, а это не получится сделать одномоментно. К примеру принятый в феврале новый закон о фонде начал действовать аж в сентябре. И то при том что сумма поднялась всего на 50000 или на треть от старой суммы. А не в три раза как обсуждают сейчас.
Фонд свідомо саботує підняття з 200000.
Вже давно могли до 300000 підняти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:52
Квесторе_поверніться написав:
Фонд свідомо саботує підняття з 200000.
В чём ему выгода от этого?
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Vorlon
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:55
Vorlon написав: Квесторе_поверніться написав:
Фонд свідомо саботує підняття з 200000.
В чём ему выгода от этого?
Незадоволення імяреками мізерною сумою в 200000...посил шо влада не може підняти Фонд.
В Фонді сидять старі кадри Пороха.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 02 лис, 2020 11:55
Vorlon
- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пидapacы, сэр!
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 02 лис, 2020 12:13
Тем временем, КСУ может вообще отменить закон про ФГВФО
За Виталия Наливкина!
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Додано: Пон 02 лис, 2020 12:14
greenozon написав:vitaliy_berdinskikh
недавно дивився класне інтерв'ю там був представник ФГВФО Андрій Оленчик і купа банкірів - так інфа звідти.
МВФ согласовал только 300к
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