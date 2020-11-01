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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44034404440544064407>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

31.10 платил за электроэнергию, денежки еще не видно в ЛК yasno
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:08

vitaliy_berdinskikh

недавно дивився класне інтерв'ю там був представник ФГВФО Андрій Оленчик і купа банкірів - так інфа звідти.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:36

  ukrprom2014 написав:31.10 платил за электроэнергию, денежки еще не видно в ЛК yasno

В пятницу 06.11.20 увидите. Зачисляют очень долго, если не на их сайте платили. Я плачу через ПУМБ- сразу видно платеж, но деньги в пути.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:45

lel при том что если платить на сайте yasno, то зачисление сразу же :)
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:49

  vitaliy_berdinskikh написав:
  greenozon написав:за пару місяців фонд буде до 600К

Через два точно нет: сначала надо поменять статью 26 закона о фонде, ввод изменений наверняка будет острочен так как переход к большей сумме требует увеличения суммы взносов от банков, а это не получится сделать одномоментно. К примеру принятый в феврале новый закон о фонде начал действовать аж в сентябре. И то при том что сумма поднялась всего на 50000 или на треть от старой суммы. А не в три раза как обсуждают сейчас.

Фонд свідомо саботує підняття з 200000.
Вже давно могли до 300000 підняти.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:52

  Квесторе_поверніться написав:Фонд свідомо саботує підняття з 200000.

В чём ему выгода от этого?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:55

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фонд свідомо саботує підняття з 200000.

В чём ему выгода от этого?

Незадоволення імяреками мізерною сумою в 200000...посил шо влада не може підняти Фонд.
В Фонді сидять старі кадри Пороха.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 11:55

Vorlon
- Что там за шум на улице, Бэрримор?
- Это гей-парад, сэр.
- И чего же они требуют, Бэрримор?
- Однополой любви, сэр.
- Им разве кто-то запрещает?
- Нет, сэр.
- Так почему же всё-таки они шумят?
- Пидapacы, сэр!
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:13

Тем временем, КСУ может вообще отменить закон про ФГВФО
За Виталия Наливкина!
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:14

  greenozon написав:vitaliy_berdinskikh

недавно дивився класне інтерв'ю там був представник ФГВФО Андрій Оленчик і купа банкірів - так інфа звідти.

МВФ согласовал только 300к
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