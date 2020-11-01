Є така інтрига.
ВСі в Мій банк...він не під Фондом.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 12:24
Є така інтрига.
ВСі в Мій банк...він не під Фондом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
А кому дзвонили, що з 4.11.20 буде 8,5% по дебетці?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:31
нету резервов и неоткуда брать
Кешбечные карты!
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:34
Re: Форвард Банк Forward Bank
Всим згідно черги. Щойно був дзвінок також.
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:34
Моїй кумі.
Згадували наказ 366...де його глянути?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:47
мені дзвонили пару днів тому (робот), але повідомляв за ощадних рахунок йде вниз %
а вам про яку саме дебетку? їх багато
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:51
greenozon За КОКО КАРД (Дебетова картка)
Не вспів оформити, як вже і аж такого інтересу нема. Ні кишмишу пристойного, ні % на залишок. А ще і курс вниз разом зі ставками, що взагалі цікаве поєднання.
Робо-баба каже наказ 366 в новинах, але не бачу там такої ганьби.
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 02 лис, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:51
Питання офіційному представнику банку.
На сайті банку повідомили акцію "Календар Саsh-back", згідно правил картки КОКО КАРД не приймають участі. Маю тільки КОКО кредитку і дебетку.
А як так зробити щоб стати учасником акції і отримати від банку пропозицію по смс, телефону, електронку, від представника?
Потрібно ще якусь картковий продукт придбати у банка?
Клієнт банку може приймати участь у всіх акціях банку?
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:53
Додано: Пон 02 лис, 2020 12:54
Де шановний офПред?
Наказ 366 в студію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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