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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4404440544064407>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:24

  Вкладчик1234 написав:Тем временем, КСУ может вообще отменить закон про ФГВФО

Є така інтрига.
ВСі в Мій банк...він не під Фондом. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

А кому дзвонили, що з 4.11.20 буде 8,5% по дебетці?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:31

  Vorlon написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фонд свідомо саботує підняття з 200000.

В чём ему выгода от этого?
нету резервов и неоткуда брать
Кешбечные карты!
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН Форвардбанк
  2. https://abank24.page.link/mK7z +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Монобанк
Вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:34

Re: Форвард Банк Forward Bank

Ой+ написав:А кому дзвонили, що з 4.11.20 буде 8,5% по дебетці?
Всим згідно черги. Щойно був дзвінок також.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:34

  Ой+ написав:А кому дзвонили, що з 4.11.20 буде 8,5% по дебетці?

Моїй кумі.
Згадували наказ 366...де його глянути?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:47

  Ой+ написав:А кому дзвонили, що з 4.11.20 буде 8,5% по дебетці?


мені дзвонили пару днів тому (робот), але повідомляв за ощадних рахунок йде вниз %

а вам про яку саме дебетку? їх багато
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:51

greenozon За КОКО КАРД (Дебетова картка)
Не вспів оформити, як вже і аж такого інтересу нема. Ні кишмишу пристойного, ні % на залишок. А ще і курс вниз разом зі ставками, що взагалі цікаве поєднання.
Робо-баба каже наказ 366 в новинах, але не бачу там такої ганьби.
Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 02 лис, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:51

Питання офіційному представнику банку.
На сайті банку повідомили акцію "Календар Саsh-back", згідно правил картки КОКО КАРД не приймають участі. Маю тільки КОКО кредитку і дебетку.
А як так зробити щоб стати учасником акції і отримати від банку пропозицію по смс, телефону, електронку, від представника?
Потрібно ще якусь картковий продукт придбати у банка?
Клієнт банку може приймати участь у всіх акціях банку?
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:53

  stryzhko написав:
Ой+ написав:А кому дзвонили, що з 4.11.20 буде 8,5% по дебетці?
Всим згідно черги. Щойно був дзвінок також.


А за 15 000 грн залишаться відсотки? По тарифах 15%!
joik
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:54

  Ой+ написав:greenozon За КОКО КАРД (Дебетова картка)
Не вспів оформити, як вже і аж такого інтересу нема. Ні кишмишу пристойного, ні % на залишок. А ще і курс вниз разом зі ставками, що взагалі цікаве поєднання.
Робо-баба каже наказ 366 в новинах, але не бачу там такої ганьби.

Де шановний офПред?
Наказ 366 в студію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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