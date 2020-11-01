Додано: Пон 02 лис, 2020 12:51

greenozon За КОКО КАРД (Дебетова картка)

Не вспів оформити, як вже і аж такого інтересу нема. Ні кишмишу пристойного, ні % на залишок. А ще і курс вниз разом зі ставками, що взагалі цікаве поєднання.

Робо-баба каже наказ 366 в новинах, але не бачу там такої ганьби.

Востаннє редагувалось Ой+ в Пон 02 лис, 2020 12:52, всього редагувалось 1 раз.

Не так добре з грошима, як погано без них.