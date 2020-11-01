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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4404440544064407

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
87
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 12:56

  joik написав:Питання офіційному представнику банку.
На сайті банку повідомили акцію "Календар Саsh-back", згідно правил картки КОКО КАРД не приймають участі. Маю тільки КОКО кредитку і дебетку.
А як так зробити щоб стати учасником акції і отримати від банку пропозицію по смс, телефону, електронку, від представника?
Потрібно ще якусь картковий продукт придбати у банка?
Клієнт банку може приймати участь у всіх акціях банку?

Для КоКо Кльована вигода.
Для інших карток запрошення.
Так собі міркую. Ні?
Де офПред?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34972
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Подякував: 2 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:01

А шо ніхто Кльовану вигоду тут не піарить...руху немає. :)
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34972
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:10

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день. У кого не отобразилась операции в последние дни октября и соответственно не окешбечились, ситуация не изменилась? Начислен кешбек или нет?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:14

  _PORT_UA написав:Добрый день. У кого не отобразилась операции в последние дни октября и соответственно не окешбечились, ситуация не изменилась? Начислен кешбек или нет?

Операция отобразилась, 31м, но КБ нет
Саппорт молчит
Бум мочить :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:16

  clientage написав:
  _PORT_UA написав:Добрый день. У кого не отобразилась операции в последние дни октября и соответственно не окешбечились, ситуация не изменилась? Начислен кешбек или нет?

Операция отобразилась, 31м, но КБ нет
Саппорт молчит
Бум мочить :evil:

Чинити шкандаль!
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34972
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1753 раз.
 
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