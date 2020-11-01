joik написав:Питання офіційному представнику банку. На сайті банку повідомили акцію "Календар Саsh-back", згідно правил картки КОКО КАРД не приймають участі. Маю тільки КОКО кредитку і дебетку. А як так зробити щоб стати учасником акції і отримати від банку пропозицію по смс, телефону, електронку, від представника? Потрібно ще якусь картковий продукт придбати у банка? Клієнт банку може приймати участь у всіх акціях банку?
Для КоКо Кльована вигода. Для інших карток запрошення. Так собі міркую. Ні? Де офПред?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
А шо ніхто Кльовану вигоду тут не піарить...руху немає.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Добрый день. У кого не отобразилась операции в последние дни октября и соответственно не окешбечились, ситуация не изменилась? Начислен кешбек или нет?
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_PORT_UA написав:Добрый день. У кого не отобразилась операции в последние дни октября и соответственно не окешбечились, ситуация не изменилась? Начислен кешбек или нет?
Операция отобразилась, 31м, но КБ нет Саппорт молчит Бум мочить
Чинити шкандаль!
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.