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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:40
Или 8 ноября, если привелось в октябре
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Boundless
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:15
Boundless написав:
Или 8 ноября, если привелось в октябре
А як тут наразі вітальні 100 грн за першу кредитну покупку отримати, від 100 чи вже від 150 грн?
Колись був якийсь пріоритет, а як наразі? Чи можу я обравши продуктову категорію цю сотню-півтори з КБ витратити?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:25
в тему КБ - сьогодні зробив Дебетну КоКо, чи буде аналогічно по дебетній після операції на 100 грн вітальна сотня ??? чи це тільки кредитка жовта ?
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stas_rst
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:28
kreuz написав:
А як тут наразі вітальні 100 грн за першу кредитну покупку отримати, від 100 чи вже від 150 грн?
Жінці сказали, що від 150 грн вже треба покупку.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:30
stas_rst написав:
в тему КБ - сьогодні зробив Дебетну КоКо, чи буде аналогічно по дебетній після операції на 100 грн вітальна сотня ??? чи це тільки кредитка жовта ?
Тільки кредитна жовта.
Отримай бонус за оформлення картки:
- +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:30
stas_rst написав:
в тему КБ - сьогодні зробив Дебетну КоКо, чи буде аналогічно по дебетній після операції на 100 грн вітальна сотня ??? чи це тільки кредитка жовта ?
Я з цього приводу правил знайти наразі не зміг, але в моєму жовтому буклеті пишуть, що тільки за рахунок кредиту...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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