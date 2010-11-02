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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 16:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Или 8 ноября, если привелось в октябре
.......
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:15
А як тут наразі вітальні 100 грн за першу кредитну покупку отримати, від 100 чи вже від 150 грн?
Колись був якийсь пріоритет, а як наразі? Чи можу я обравши продуктову категорію цю сотню-півтори з КБ витратити?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:25
в тему КБ - сьогодні зробив Дебетну КоКо, чи буде аналогічно по дебетній після операції на 100 грн вітальна сотня ??? чи це тільки кредитка жовта ?
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:28
Жінці сказали, що від 150 грн вже треба покупку.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:30
Тільки кредитна жовта.
Отримай бонус за оформлення картки:
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:30
Я з цього приводу правил знайти наразі не зміг, але в моєму жовтому буклеті пишуть, що тільки за рахунок кредиту...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:37
kreuz, Striker
дякую по темі привітальних 100 ... хоча й нерадісно
проте, по рефералці не було обумовлено тип картки ... гарантували 100 бонусних за 100 грн. першої покупки ... мабуть, я повівся
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
Как быстро и с 99,99% вероятностью погасить кредитку КоКо по счету в последний день?
Вижу варианты:
1. Перевести в ИБ по счету с дебитки на кредитку.
2. Пополнить кредитку в ИБ с привязанной карты. Не уверен в проводке по счёту в тот же день.
3. СЭП с др. банка. Нет 99.99,% уверенности в отправке в тот же день (Моно). Или, что не заглючит ИБ (Альфа).
Додано: Пон 02 лис, 2020 18:53
Re: Форвард Банк Forward Bank
Фонд не является субъектом законодательной инициативы.
Mind the gap.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 18:55
Так разговоры о повышении были ещё при папереднике. Но это даже если вдруг вот сейчас быстро примут закон - вводить изменения в действие будет с острочкой. Хотя я сомневаюсь что до нового года вообще что-либо будут рассматривать на эту тему.: в следующем году возможно, в этом (по моему мнению) врядли.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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