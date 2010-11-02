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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4406440744084409>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 16:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Или 8 ноября, если привелось в октябре
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:15

  Boundless написав:Или 8 ноября, если привелось в октябре

А як тут наразі вітальні 100 грн за першу кредитну покупку отримати, від 100 чи вже від 150 грн?

Колись був якийсь пріоритет, а як наразі? Чи можу я обравши продуктову категорію цю сотню-півтори з КБ витратити?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:25

в тему КБ - сьогодні зробив Дебетну КоКо, чи буде аналогічно по дебетній після операції на 100 грн вітальна сотня ??? чи це тільки кредитка жовта ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:28

  kreuz написав:А як тут наразі вітальні 100 грн за першу кредитну покупку отримати, від 100 чи вже від 150 грн?

Жінці сказали, що від 150 грн вже треба покупку.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:30

  stas_rst написав:в тему КБ - сьогодні зробив Дебетну КоКо, чи буде аналогічно по дебетній після операції на 100 грн вітальна сотня ??? чи це тільки кредитка жовта ?

Тільки кредитна жовта.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • +50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • +100 грн «всеМОЖУ»/«всеКАРТА» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • +50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • +50 грн Зелена | А-Банк - abank24.page.link/NrdB
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:30

  stas_rst написав:в тему КБ - сьогодні зробив Дебетну КоКо, чи буде аналогічно по дебетній після операції на 100 грн вітальна сотня ??? чи це тільки кредитка жовта ?

Я з цього приводу правил знайти наразі не зміг, але в моєму жовтому буклеті пишуть, що тільки за рахунок кредиту...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:37

kreuz, Striker
дякую по темі привітальних 100 ... хоча й нерадісно :(
проте, по рефералці не було обумовлено тип картки ... гарантували 100 бонусних за 100 грн. першої покупки ... мабуть, я повівся :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:40

Re: Форвард Банк Forward Bank

Как быстро и с 99,99% вероятностью погасить кредитку КоКо по счету в последний день?
Вижу варианты:
1. Перевести в ИБ по счету с дебитки на кредитку.
2. Пополнить кредитку в ИБ с привязанной карты. Не уверен в проводке по счёту в тот же день.
3. СЭП с др. банка. Нет 99.99,% уверенности в отправке в тот же день (Моно). Или, что не заглючит ИБ (Альфа).
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:53

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Фонд свідомо саботує підняття з 200000.

Фонд не является субъектом законодательной инициативы.
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 18:55

  greenozon написав:vitaliy_berdinskikh

недавно дивився класне інтерв'ю там був представник ФГВФО Андрій Оленчик і купа банкірів - так інфа звідти.

Так разговоры о повышении были ещё при папереднике. Но это даже если вдруг вот сейчас быстро примут закон - вводить изменения в действие будет с острочкой. Хотя я сомневаюсь что до нового года вообще что-либо будут рассматривать на эту тему.: в следующем году возможно, в этом (по моему мнению) врядли.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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