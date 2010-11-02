Не піарить тему 300000 сьогодні без зміни законодавства.
А завтра більше будем штовхати.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:02
Не піарить тему 300000 сьогодні без зміни законодавства.
А завтра більше будем штовхати.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:05
Re: Форвард Банк Forward Bank
В его бюджете нет денег на пиар повышения гарантируемого лимита. Да и вообще это не их работа, этим должны заниматься НБУ и депутаты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Пон 02 лис, 2020 20:15
СЭП конечно
отправьте из Альфы два )), потом снимете взад картой например )
или чем-то понадежнее типа УкрСиба, Прокредита
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