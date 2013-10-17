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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:02
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
Фонд свідомо саботує підняття з 200000.
Фонд не является субъектом законодательной инициативы.
Не піарить тему 300000 сьогодні без зміни законодавства.
А завтра більше будем штовхати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:05
Квесторе_поверніться написав:
Не піарить тему 300000 сьогодні без зміни законодавства.
В его бюджете нет денег на пиар повышения гарантируемого лимита. Да и вообще это не их работа, этим должны заниматься НБУ и депутаты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:15
lel написав:
Как быстро и с 99,99% вероятностью погасить кредитку КоКо по счету в последний день?
Вижу варианты:
1. Перевести в ИБ по счету с дебитки на кредитку.
2. Пополнить кредитку в ИБ с привязанной карты. Не уверен в проводке по счёту в тот же день.
3. СЭП с др. банка. Нет 99.99,% уверенности в отправке в тот же день (Моно). Или, что не заглючит ИБ (Альфа).
СЭП конечно
отправьте из Альфы два )), потом снимете взад картой например )
или чем-то понадежнее типа УкрСиба, Прокредита
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cohan
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:01
Подскажите - Какие акции по картам сейчас актуальны?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:28
Valeriy237 написав:
Подскажите - Какие акции по картам сейчас актуальны?
ну 4% на продукты неплохо, чем не акция,
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cohan
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:42
cohan написав: lel написав:
Как быстро и с 99,99% вероятностью погасить кредитку КоКо по счету в последний день?
Вижу варианты:
1. Перевести в ИБ по счету с дебитки на кредитку.
2. Пополнить кредитку в ИБ с привязанной карты. Не уверен в проводке по счёту в тот же день.
3. СЭП с др. банка. Нет 99.99,% уверенности в отправке в тот же день (Моно). Или, что не заглючит ИБ (Альфа).
СЭП конечно
отправьте из Альфы два )), потом снимете взад картой например )
или чем-то понадежнее типа УкрСиба, Прокредита
Согласен. Укрсибом могу подстраховаться.
1. А в ИБ перевод между своими счетами разве не будет день в день по счету?
Снять с дебитки на кредитку и потом уже пополнить дебитку назад до 15т.
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lel
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