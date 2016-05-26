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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44074408440944104411>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:02

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Квесторе_поверніться написав:Фонд свідомо саботує підняття з 200000.

Фонд не является субъектом законодательной инициативы.

Не піарить тему 300000 сьогодні без зміни законодавства.
А завтра більше будем штовхати.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 19:05

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Квесторе_поверніться написав:Не піарить тему 300000 сьогодні без зміни законодавства.

В его бюджете нет денег на пиар повышения гарантируемого лимита. Да и вообще это не их работа, этим должны заниматься НБУ и депутаты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 20:15

  lel написав:Как быстро и с 99,99% вероятностью погасить кредитку КоКо по счету в последний день?
Вижу варианты:
1. Перевести в ИБ по счету с дебитки на кредитку.
2. Пополнить кредитку в ИБ с привязанной карты. Не уверен в проводке по счёту в тот же день.
3. СЭП с др. банка. Нет 99.99,% уверенности в отправке в тот же день (Моно). Или, что не заглючит ИБ (Альфа).


СЭП конечно

отправьте из Альфы два )), потом снимете взад картой например )
или чем-то понадежнее типа УкрСиба, Прокредита
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:01

Re: Форвард Банк Forward Bank

Подскажите - Какие акции по картам сейчас актуальны?
Valeriy237
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:28

  Valeriy237 написав:Подскажите - Какие акции по картам сейчас актуальны?


ну 4% на продукты неплохо, чем не акция,
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:42

  cohan написав:
  lel написав:Как быстро и с 99,99% вероятностью погасить кредитку КоКо по счету в последний день?
Вижу варианты:
1. Перевести в ИБ по счету с дебитки на кредитку.
2. Пополнить кредитку в ИБ с привязанной карты. Не уверен в проводке по счёту в тот же день.
3. СЭП с др. банка. Нет 99.99,% уверенности в отправке в тот же день (Моно). Или, что не заглючит ИБ (Альфа).


СЭП конечно

отправьте из Альфы два )), потом снимете взад картой например )
или чем-то понадежнее типа УкрСиба, Прокредита

Согласен. Укрсибом могу подстраховаться.
1. А в ИБ перевод между своими счетами разве не будет день в день по счету?
Снять с дебитки на кредитку и потом уже пополнить дебитку назад до 15т.
lel
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:34

Спрошу у бывалых, как зайти на Коко Дебит без комиссии, в городе отделения нет, есть карты Привата и А-банки? Спасибо ответившим.
fav73
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:37

  lel написав:1. А в ИБ перевод между своими счетами разве не будет день в день по счету?
Снять с дебитки на кредитку и потом уже пополнить дебитку назад до 15т.

Краще тягнути з дебетки на кредитку.

Так само поповнювати дебетку тянучкою Форварда(якщо у донора п2п шаровий)
KVV
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:38

  lel написав:
  cohan написав:
  lel написав:Как быстро и с 99,99% вероятностью погасить кредитку КоКо по счету в последний день?
Вижу варианты:
1. Перевести в ИБ по счету с дебитки на кредитку.
2. Пополнить кредитку в ИБ с привязанной карты. Не уверен в проводке по счёту в тот же день.
3. СЭП с др. банка. Нет 99.99,% уверенности в отправке в тот же день (Моно). Или, что не заглючит ИБ (Альфа).


СЭП конечно

отправьте из Альфы два )), потом снимете взад картой например )
или чем-то понадежнее типа УкрСиба, Прокредита

Согласен. Укрсибом могу подстраховаться.
1. А в ИБ перевод между своими счетами разве не будет день в день по счету?
Снять с дебитки на кредитку и потом уже пополнить дебитку назад до 15т.

Будет. И вариант потянуть с привязанной карты тоде проведется тем же днем. В принципе все три приведенных вами способы примерно одинаковы, но СЭП чуть дольше ждать. Для контроля провелась ли сумма по счету после внутренней переброски или потянутому р2р достаточно сформировать выписку и убедится что сумма прошла этим днем. По моим наблюдениям с мая этого года скунс таки выписку рисует честную - если написано что провелось этим днем значит таки прошло именно этим днем (это я по процентам на остатки вижу - но при гашении кредитки принцип тот же). Единственное я бы советовал гасится в первой половине дня, чтобы если вдруг что пойдет не так было время для планаБ
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:38

  fav73 написав:Спрошу у бывалых, как зайти на Коко Дебит без комиссии, в городе отделения нет, есть карты Привата и А-банки? Спасибо ответившим.

З Абанка п2п на Коко або СЕП звідти ж.
KVV
 
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