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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 19:02
vitaliy_berdinskikh написав: Квесторе_поверніться написав:
Фонд свідомо саботує підняття з 200000.
Фонд не является субъектом законодательной инициативы.
Не піарить тему 300000 сьогодні без зміни законодавства.
А завтра більше будем штовхати.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 02 лис, 2020 19:05
Квесторе_поверніться написав:
Не піарить тему 300000 сьогодні без зміни законодавства.
В его бюджете нет денег на пиар повышения гарантируемого лимита. Да и вообще это не их работа, этим должны заниматься НБУ и депутаты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Пон 02 лис, 2020 20:15
lel написав:
Как быстро и с 99,99% вероятностью погасить кредитку КоКо по счету в последний день?
Вижу варианты:
1. Перевести в ИБ по счету с дебитки на кредитку.
2. Пополнить кредитку в ИБ с привязанной карты. Не уверен в проводке по счёту в тот же день.
3. СЭП с др. банка. Нет 99.99,% уверенности в отправке в тот же день (Моно). Или, что не заглючит ИБ (Альфа).
СЭП конечно
отправьте из Альфы два )), потом снимете взад картой например )
или чем-то понадежнее типа УкрСиба, Прокредита
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cohan
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:01
Подскажите - Какие акции по картам сейчас актуальны?
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Valeriy237
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:28
Valeriy237 написав:
Подскажите - Какие акции по картам сейчас актуальны?
ну 4% на продукты неплохо, чем не акция,
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cohan
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Додано: Пон 02 лис, 2020 21:42
cohan написав: lel написав:
Как быстро и с 99,99% вероятностью погасить кредитку КоКо по счету в последний день?
Вижу варианты:
1. Перевести в ИБ по счету с дебитки на кредитку.
2. Пополнить кредитку в ИБ с привязанной карты. Не уверен в проводке по счёту в тот же день.
3. СЭП с др. банка. Нет 99.99,% уверенности в отправке в тот же день (Моно). Или, что не заглючит ИБ (Альфа).
СЭП конечно
отправьте из Альфы два )), потом снимете взад картой например )
или чем-то понадежнее типа УкрСиба, Прокредита
Согласен. Укрсибом могу подстраховаться.
1. А в ИБ перевод между своими счетами разве не будет день в день по счету?
Снять с дебитки на кредитку и потом уже пополнить дебитку назад до 15т.
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lel
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:34
Спрошу у бывалых, как зайти на Коко Дебит без комиссии, в городе отделения нет, есть карты Привата и А-банки? Спасибо ответившим.
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fav73
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:37
lel написав:
1. А в ИБ перевод между своими счетами разве не будет день в день по счету?
Снять с дебитки на кредитку и потом уже пополнить дебитку назад до 15т.
Краще тягнути з дебетки на кредитку.
Так само поповнювати дебетку тянучкою Форварда(якщо у донора п2п шаровий)
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:38
lel написав: cohan написав: lel написав:
Как быстро и с 99,99% вероятностью погасить кредитку КоКо по счету в последний день?
Вижу варианты:
1. Перевести в ИБ по счету с дебитки на кредитку.
2. Пополнить кредитку в ИБ с привязанной карты. Не уверен в проводке по счёту в тот же день.
3. СЭП с др. банка. Нет 99.99,% уверенности в отправке в тот же день (Моно). Или, что не заглючит ИБ (Альфа).
СЭП конечно
отправьте из Альфы два )), потом снимете взад картой например )
или чем-то понадежнее типа УкрСиба, Прокредита
Согласен. Укрсибом могу подстраховаться.
1. А в ИБ перевод между своими счетами разве не будет день в день по счету?
Снять с дебитки на кредитку и потом уже пополнить дебитку назад до 15т.
Будет. И вариант потянуть с привязанной карты тоде проведется тем же днем. В принципе все три приведенных вами способы примерно одинаковы, но СЭП чуть дольше ждать. Для контроля провелась ли сумма по счету после внутренней переброски или потянутому р2р достаточно сформировать выписку и убедится что сумма прошла этим днем. По моим наблюдениям с мая этого года скунс таки выписку рисует честную - если написано что провелось этим днем значит таки прошло именно этим днем (это я по процентам на остатки вижу - но при гашении кредитки принцип тот же). Единственное я бы советовал гасится в первой половине дня, чтобы если вдруг что пойдет не так было время для планаБ
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:38
fav73 написав:
Спрошу у бывалых, как зайти на Коко Дебит без комиссии, в городе отделения нет, есть карты Привата и А-банки? Спасибо ответившим.
З Абанка п2п на Коко або СЕП звідти ж.
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KVV
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