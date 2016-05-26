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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4408440944104411>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:40

  fav73 написав:Спрошу у бывалых, как зайти на Коко Дебит без комиссии, в городе отделения нет, есть карты Привата и А-банки? Спасибо ответившим.

Если полностью бесплатно то сэпить с абанки. Или если деньги в абанке на кдв, то можно и аппкой фарса потянуть сумму с кдв
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:44

  Flamingo написав:
  fav73 написав:Спрошу у бывалых, как зайти на Коко Дебит без комиссии, в городе отделения нет, есть карты Привата и А-банки? Спасибо ответившим.

Если полностью бесплатно то сэпить с абанки. Или если деньги в абанке на кдв, то можно и аппкой фарса потянуть сумму с кдв

... и заведите еще карты Альфы, Пумбы, Конкорда и УкрСиба :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:54

  clientage написав:
  Flamingo написав:
  fav73 написав:Спрошу у бывалых, как зайти на Коко Дебит без комиссии, в городе отделения нет, есть карты Привата и А-банки? Спасибо ответившим.

Если полностью бесплатно то сэпить с абанки. Или если деньги в абанке на кдв, то можно и аппкой фарса потянуть сумму с кдв

... и заведите еще карты Альфы, Пумбы, Конкорда и УкрСиба :idea:


И дипломат для складирования карт. Барсетки не хватит.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 22:59

  Ratatui написав:
  clientage написав:... и заведите еще карты Альфы, Пумбы, Конкорда и УкрСиба :idea:

И дипломат для складирования карт. Барсетки не хватит.

Смарта нормального, с НФСи хватит. Хотя я с собой визитницу на 20 карт таки таскаю 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:03

  clientage написав:
  Ratatui написав:
  clientage написав:... и заведите еще карты Альфы, Пумбы, Конкорда и УкрСиба :idea:

И дипломат для складирования карт. Барсетки не хватит.

Смарта нормального, с НФСи хватит. Хотя я с собой визитницу на 20 карт таки таскаю 8)


Так тут некоторые подвязывают только к кнопочному тилипону, который прячут в сейф в персонально купленной однушке чтобы тёща не узнала сколько зять капусты наскирдовал.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:06

  Ratatui написав:
  clientage написав:
  Ratatui написав:И дипломат для складирования карт. Барсетки не хватит.

Смарта нормального, с НФСи хватит. Хотя я с собой визитницу на 20 карт таки таскаю 8)


Так тут некоторые подвязывают только к кнопочному тилипону, который прячут в сейф в персонально купленной однушке чтобы тёща не узнала сколько зять капусты наскирдовал.

Так нормально подвязывается - берется двусторонний скотч, карта заматывается в кусок черного пакета босс и наклеивается сзади на скотч к кнопочной нокии.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:07

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ratatui написав:Так тут некоторые подвязывают только к кнопочному тилипону, который прячут в сейф в персонально купленной однушке чтобы тёща не узнала сколько зять капусты наскирдовал.

Чому саме однушці?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:11

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:Так тут некоторые подвязывают только к кнопочному тилипону, который прячут в сейф в персонально купленной однушке чтобы тёща не узнала сколько зять капусты наскирдовал.

Чому саме однушці?


Потому, что в ней хранится сейф для тилипона. И больше никаких жителей и действий. Только олигархи могут себе позволить двушку для сейфа с тилипоном. а взяточники и казнокрады трёшку.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:12

  unlock написав:
  Ratatui написав:Так тут некоторые подвязывают только к кнопочному тилипону, который прячут в сейф в персонально купленной однушке чтобы тёща не узнала сколько зять капусты наскирдовал.

Так нормально подвязывается - берется двусторонний скотч, карта заматывается в кусок черного пакета босс и наклеивается сзади на скотч к кнопочной нокии.

Та нормально чип с антенкой вымывается смывалкой лака для ногтей из пластмаски карты и клеится во внутрь задней крышки нопочного телипона. Причем можно по разным концам крышки наклеить разные чипы, антенки ток нуна будет разнести подальше др. от друга :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:21

  clientage написав:
  unlock написав:
  Ratatui написав:Так тут некоторые подвязывают только к кнопочному тилипону, который прячут в сейф в персонально купленной однушке чтобы тёща не узнала сколько зять капусты наскирдовал.

Так нормально подвязывается - берется двусторонний скотч, карта заматывается в кусок черного пакета босс и наклеивается сзади на скотч к кнопочной нокии.

Та нормально чип с антенкой вымывается смывалкой лака для ногтей из пластмаски карты и клеится во внутрь задней крышки нопочного телипона. Причем можно по разным концам крышки наклеить разные чипы, антенки ток нуна будет разнести подальше др. от друга :)


20 антенок на один тилипон это многовато будет.
Ratatui
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