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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 22:40
fav73 написав:
Спрошу у бывалых, как зайти на Коко Дебит без комиссии, в городе отделения нет, есть карты Привата и А-банки? Спасибо ответившим.
Если полностью бесплатно то сэпить с абанки. Или если деньги в абанке на кдв, то можно и аппкой фарса потянуть сумму с кдв
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:44
Flamingo написав: fav73 написав:
Спрошу у бывалых, как зайти на Коко Дебит без комиссии, в городе отделения нет, есть карты Привата и А-банки? Спасибо ответившим.
Если полностью бесплатно то сэпить с абанки. Или если деньги в абанке на кдв, то можно и аппкой фарса потянуть сумму с кдв
... и заведите еще карты Альфы, Пумбы, Конкорда и УкрСиба
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:54
clientage написав: Flamingo написав: fav73 написав:
Спрошу у бывалых, как зайти на Коко Дебит без комиссии, в городе отделения нет, есть карты Привата и А-банки? Спасибо ответившим.
Если полностью бесплатно то сэпить с абанки. Или если деньги в абанке на кдв, то можно и аппкой фарса потянуть сумму с кдв
... и заведите еще карты Альфы, Пумбы, Конкорда и УкрСиба
И дипломат для складирования карт. Барсетки не хватит.
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Ratatui
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Додано: Пон 02 лис, 2020 22:59
Ratatui написав: clientage написав:
... и заведите еще карты Альфы, Пумбы, Конкорда и УкрСиба
И дипломат для складирования карт. Барсетки не хватит.
Смарта нормального, с НФСи хватит. Хотя я с собой визитницу на 20 карт таки таскаю
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 лис, 2020 23:03
Так тут некоторые подвязывают только к кнопочному тилипону, который прячут в сейф в персонально купленной однушке чтобы тёща не узнала сколько зять капусты наскирдовал.
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Ratatui
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Додано: Пон 02 лис, 2020 23:06
Ratatui написав: clientage написав: Ratatui написав:
И дипломат для складирования карт. Барсетки не хватит.
Смарта нормального, с НФСи хватит. Хотя я с собой визитницу на 20 карт таки таскаю
Так тут некоторые подвязывают только к кнопочному тилипону, который прячут в сейф в персонально купленной однушке чтобы тёща не узнала сколько зять капусты наскирдовал.
Так нормально подвязывается - берется двусторонний скотч, карта заматывается в кусок черного пакета босс и наклеивается сзади на скотч к кнопочной нокии.
б.Шон
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Додано: Пон 02 лис, 2020 23:07
Ratatui написав:
Так тут некоторые подвязывают только к кнопочному тилипону, который прячут в сейф в персонально купленной однушке чтобы тёща не узнала сколько зять капусты наскирдовал.
Чому саме однушці?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 02 лис, 2020 23:11
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:
Так тут некоторые подвязывают только к кнопочному тилипону, который прячут в сейф в персонально купленной однушке чтобы тёща не узнала сколько зять капусты наскирдовал.
Чому саме однушці?
Потому, что в ней хранится сейф для тилипона. И больше никаких жителей и действий. Только олигархи могут себе позволить двушку для сейфа с тилипоном. а взяточники и казнокрады трёшку.
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Ratatui
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Додано: Пон 02 лис, 2020 23:12
unlock написав: Ratatui написав:
Так тут некоторые подвязывают только к кнопочному тилипону, который прячут в сейф в персонально купленной однушке чтобы тёща не узнала сколько зять капусты наскирдовал.
Так нормально подвязывается - берется двусторонний скотч, карта заматывается в кусок черного пакета босс и наклеивается сзади на скотч к кнопочной нокии.
Та нормально чип с антенкой вымывается смывалкой лака для ногтей из пластмаски карты и клеится во внутрь задней крышки нопочного телипона. Причем можно по разным концам крышки наклеить разные чипы, антенки ток нуна будет разнести подальше др. от друга
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 02 лис, 2020 23:21
clientage написав: unlock написав: Ratatui написав:
Так тут некоторые подвязывают только к кнопочному тилипону, который прячут в сейф в персонально купленной однушке чтобы тёща не узнала сколько зять капусты наскирдовал.
Так нормально подвязывается - берется двусторонний скотч, карта заматывается в кусок черного пакета босс и наклеивается сзади на скотч к кнопочной нокии.
Та нормально чип с антенкой вымывается смывалкой лака для ногтей из пластмаски карты и клеится во внутрь задней крышки нопочного телипона. Причем можно по разным концам крышки наклеить разные чипы, антенки ток нуна будет разнести подальше др. от друга
20 антенок на один тилипон это многовато будет.
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Ratatui
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