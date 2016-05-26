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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4408440944104411

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ratatui написав:Потому, что в ней хранится сейф для тилипона.

А ше в сейфі має бути планшет чи ноут.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:Потому, что в ней хранится сейф для тилипона.

А ше в сейфі має бути планшет чи ноут.


И блокнот со всеми паролями.
Ratatui
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  #<1 ... 4408440944104411
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