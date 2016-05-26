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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:23
Ratatui написав:
Потому, что в ней хранится сейф для тилипона.
А ше в сейфі має бути планшет чи ноут.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 23:25
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:
Потому, что в ней хранится сейф для тилипона.
А ше в сейфі має бути планшет чи ноут.
И блокнот со всеми паролями.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 23:34
Ratatui написав: Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:
Потому, что в ней хранится сейф для тилипона.
А ше в сейфі має бути планшет чи ноут.
И блокнот со всеми паролями.
Зашифроваными! Так и есть!
А чипы можно и БЕЗ антенок на ногти клеить, так даж безопаснее -- зона действия сужается до не могу
... делайте хоть что-нибудь!
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