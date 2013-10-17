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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4409441044114412>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:23

Re: Форвард Банк Forward Bank

  Ratatui написав:Потому, что в ней хранится сейф для тилипона.

А ше в сейфі має бути планшет чи ноут.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:25

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:Потому, что в ней хранится сейф для тилипона.

А ше в сейфі має бути планшет чи ноут.


И блокнот со всеми паролями.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 23:34

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:Потому, что в ней хранится сейф для тилипона.

А ше в сейфі має бути планшет чи ноут.


И блокнот со всеми паролями.

Зашифроваными! Так и есть!
А чипы можно и БЕЗ антенок на ногти клеить, так даж безопаснее -- зона действия сужается до не могу :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 06:41

Я конечно понимаю, что вы стебетесь, но вы не допускаете такую крамольную мысль, что ничто не мешает владельцу сейфа в однушке (двушке? трешке?) со спрятанными в нем условным кнопочным телефоном, ноутом и книжкой паролей, без проблем для платежей использовать смарт с каким-нибудь гугло-эпло-пэями. Данная концепция никак не противоречит использованию двух разных сим карт - отдельно для фин.операций, а отдельно для всего остального, поскольку на смарте с NFC все так же нет "квартир, паролей, явок" ;)
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:08

clientage
При потере телефона будет много слез.
  • Шаровая карта с кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9
  • Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk
  • 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR
  • 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL
  • -10% КЕШБЕК+55грн.bit.ly/2UjL2rO
  • На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 09:16

  ukrprom2014 написав:clientage
При потере телефона будет много слез.

Почему? Там же заряд пластида ещё рядом с картой приклеен(помним о куске чёрного пакета босс, ага?) и при утере шлётся смс с кодом самоуничтожения на нокию. Да, и при попытке выключения, или снятии батареи, смотри пункт о самоуничтожении.
б.Шон
unlock
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 10:16

Похоже скунсяра шото накрутил с проведением оп-й по кредитке, сёдняшние оп-и уже более часа не отображаются в ИБ, КБ по ним не начислен по двум эккам.
По дебеткам все в ажуре -- КБ начисляется в течет 1 мин после оп-и.
Я так понимаю, эт последствия борьбы со свынями за коммуналку :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:32

у мене по новій дебетці (вчора старт) не проведена ще жодна операція у виписці ... три операції вчора в районі обіду
це практика така - реально 2-3 дні на проводку, чи глюк ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:36

Re: Форвард Банк Forward Bank

  stas_rst написав:у мене по новій дебетці (вчора старт) не проведена ще жодна операція у виписці ... три операції вчора в районі обіду
це практика така - реально 2-3 дні на проводку, чи глюк ?

Смотря какие операции, но в целом это нормальная практика в болшинстве бенков.
  • https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:40

  stas_rst написав:у мене по новій дебетці (вчора старт) не проведена ще жодна операція у виписці ... три операції вчора в районі обіду
це практика така - реально 2-3 дні на проводку, чи глюк ?

О шо за операції?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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