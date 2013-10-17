А ше в сейфі має бути планшет чи ноут.
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Додано: Пон 02 лис, 2020 23:23
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:25
Додано: Пон 02 лис, 2020 23:34
Зашифроваными! Так и есть!
А чипы можно и БЕЗ антенок на ногти клеить, так даж безопаснее -- зона действия сужается до не могу
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лис, 2020 06:41
Я конечно понимаю, что вы стебетесь, но вы не допускаете такую крамольную мысль, что ничто не мешает владельцу сейфа в однушке (двушке? трешке?) со спрятанными в нем условным кнопочным телефоном, ноутом и книжкой паролей, без проблем для платежей использовать смарт с каким-нибудь гугло-эпло-пэями. Данная концепция никак не противоречит использованию двух разных сим карт - отдельно для фин.операций, а отдельно для всего остального, поскольку на смарте с NFC все так же нет "квартир, паролей, явок"
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:08
clientage
При потере телефона будет много слез.
Додано: Вів 03 лис, 2020 09:16
Почему? Там же заряд пластида ещё рядом с картой приклеен(помним о куске чёрного пакета босс, ага?) и при утере шлётся смс с кодом самоуничтожения на нокию. Да, и при попытке выключения, или снятии батареи, смотри пункт о самоуничтожении.
б.Шон
Додано: Вів 03 лис, 2020 10:16
Похоже скунсяра шото накрутил с проведением оп-й по кредитке, сёдняшние оп-и уже более часа не отображаются в ИБ, КБ по ним не начислен по двум эккам.
По дебеткам все в ажуре -- КБ начисляется в течет 1 мин после оп-и.
Я так понимаю, эт последствия борьбы со свынями за коммуналку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:32
у мене по новій дебетці (вчора старт) не проведена ще жодна операція у виписці ... три операції вчора в районі обіду
це практика така - реально 2-3 дні на проводку, чи глюк ?
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:36
Re: Форвард Банк Forward Bank
Смотря какие операции, но в целом это нормальная практика в болшинстве бенков.
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:40
О шо за операції?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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