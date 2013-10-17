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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4409441044114412

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:41

Re: Форвард Банк Forward Bank

  stas_rst написав:це практика така - реально 2-3 дні на проводку, чи глюк ?

і так і сяк, ось із реальної виписки барсіка -
http://prntscr.com/vcg3nl
+50грн !
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:47

  greenozon написав:
  stas_rst написав:це практика така - реально 2-3 дні на проводку, чи глюк ?

і так і сяк, ось із реальної виписки барсіка -
http://prntscr.com/vcg3nl

Слід розкрити зміст операцій.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:52

  stas_rst написав:у мене по новій дебетці (вчора старт) не проведена ще жодна операція у виписці ... три операції вчора в районі обіду
це практика така - реально 2-3 дні на проводку, чи глюк ?

Проводка за 2-3 дня эт нормально, но у меня даже в списке операций нема отображения, остаток по карте не уменьшился за последние 3ч, хотя товар уже... съеден :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 11:56

  Квесторе_поверніться написав:
  stas_rst написав:у мене по новій дебетці (вчора старт) не проведена ще жодна операція у виписці ... три операції вчора в районі обіду
це практика така - реально 2-3 дні на проводку, чи глюк ?

О шо за операції?

виконання умов Кб рефералки: зарахування з моно 130 грн, оплата інтернету 130 грн через сайт постачальника, зарахування з моно понад 14К під 15%
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 12:02

  stas_rst написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  stas_rst написав:у мене по новій дебетці (вчора старт) не проведена ще жодна операція у виписці ... три операції вчора в районі обіду
це практика така - реально 2-3 дні на проводку, чи глюк ?

О шо за операції?

виконання умов Кб рефералки: зарахування з моно 130 грн, оплата інтернету 130 грн через сайт постачальника, зарахування з моно понад 14К під 15%

Якщо тягнули Фарсом проводки мали б вже бути.
Вірю тільки виписці в відділенні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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