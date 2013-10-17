http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
stas_rst написав:у мене по новій дебетці (вчора старт) не проведена ще жодна операція у виписці ... три операції вчора в районі обіду це практика така - реально 2-3 дні на проводку, чи глюк ?
О шо за операції?
виконання умов Кб рефералки: зарахування з моно 130 грн, оплата інтернету 130 грн через сайт постачальника, зарахування з моно понад 14К під 15%
Якщо тягнули Фарсом проводки мали б вже бути. Вірю тільки виписці в відділенні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.