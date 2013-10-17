і так і сяк, ось із реальної виписки барсіка -
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Додано: Вів 03 лис, 2020 11:41
Re: Форвард Банк Forward Bank
і так і сяк, ось із реальної виписки барсіка -
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:47
Слід розкрити зміст операцій.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:52
Проводка за 2-3 дня эт нормально, но у меня даже в списке операций нема отображения, остаток по карте не уменьшился за последние 3ч, хотя товар уже... съеден
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лис, 2020 11:56
виконання умов Кб рефералки: зарахування з моно 130 грн, оплата інтернету 130 грн через сайт постачальника, зарахування з моно понад 14К під 15%
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:02
Якщо тягнули Фарсом проводки мали б вже бути.
Вірю тільки виписці в відділенні.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:44
Ось вони зміни від завтра
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 12:58
а как правильно: Дебетна картка чи Дебетова картка чи Дебеова Картка?
Фарсик все ТРИ вар-та использует
Думаю, шо это сногшибательные маркетинговые названия Пакетофф
А скока щас на жоnенькой Кокошке на свои?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Комрады, подскажите: Это Коко Дебит или Депозитка (кто уже перевыпустил депозитку)? Нужно перевыпустить Депозитку и на представительстве доказывают, что это Депозитка...
Отримай бонус за карту/депо:
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:09
Re: Форвард Банк Forward Bank
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:13
По фейсу 1 в 1 КоКодебіт Віза.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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