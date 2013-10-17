|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:23
Квесторе_поверніться написав:
По фейсу 1 в 1 КоКодебіт Віза.
По картинке определили или перевыпускали?
Отримай бонус за карту/депо:
MEGABank (+50 грн): https://todobank.page.link/q1SU
monobank (+50 грн): https://monobank.ua/r/zZrQ
Forwardbank (+50 грн КокоДебіт/100 грн Коко кредит): http://lx4.me/c/uCqkgx2L
А-банк (+50 грн): https://abank24.page.link/svh3
Universal Bank (+100 грн, за депо!): https://ubank.page.link/sU1E
Мінфін "Бонус до депозиту"(+50 грн): H6EIAVL
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2441
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 62 раз.
- Подякували: 283 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|2059
|639417
|
|
|856
|120174
|
|
|39
|13363
|