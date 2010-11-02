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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4410441144124413

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 13:23

  Квесторе_поверніться написав:По фейсу 1 в 1 КоКодебіт Віза.


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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:11

С МИРУ ПО НИТКЕ

Дозвонилась робобаба-обрадовала на 0,5% :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 14:47

Re: виписка по МП

Друзі, підкажіть будь ласка, коли приходить виписка на е-мейл по ОМП кредитки ?
Бо не впевнений, що в телефонному режимі записали правильно мій е-мейл
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:01

1finanсier
На следующий день после РД. Если РД пришёлся на выходной, то значит ещё через один рабочий день. Вот мне сегодня в 11:33 пришла при РД 1-го числа.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:22

Re: Форвард Банк Forward Bank

Панове, а скіко можна оформити карток КОКО дебіт на 1 особу?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:23

  Скупердяй написав:Панове, а скіко можна оформити карток КОКО дебіт на 1 особу?

на жаль лише одну...
буквально сьогодні був в відділенні питав це запитання дівчинки
а Депозитки вже не видають
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 15:35

  Vorlon написав:1finanсier
На следующий день после РД. Если РД пришёлся на выходной, то значит ещё через один рабочий день. Вот мне сегодня в 11:33 пришла при РД 1-го числа.

Дякую, оформлював 30 вересня, і нічого мені не прислали. В жовтні, правда не використовував ліміт, може з цим пов'язано, що не надіслали. Ну та напевно почекаю ще до 1 грудня та буду тормошити горячку...
1finanсier
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