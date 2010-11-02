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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 13:23
Квесторе_поверніться написав:
По фейсу 1 в 1 КоКодебіт Віза.
По картинке определили или перевыпускали?
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jay2004
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Додано: Вів 03 лис, 2020 14:11
Дозвонилась робобаба-обрадовала на 0,5%
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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хуторянка
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Додано: Вів 03 лис, 2020 14:47
Друзі, підкажіть будь ласка, коли приходить виписка на е-мейл по ОМП кредитки ?
Бо не впевнений, що в телефонному режимі записали правильно мій е-мейл
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1finanсier
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:01
1finanсier
На следующий день после РД. Если РД пришёлся на выходной, то значит ещё через один рабочий день. Вот мне сегодня в 11:33 пришла при РД 1-го числа.
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Vorlon
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:22
Панове, а скіко можна оформити карток КОКО дебіт на 1 особу?
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
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Скупердяй
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:23
Скупердяй написав:
Панове, а скіко можна оформити карток КОКО дебіт на 1 особу?
на жаль лише одну...
буквально сьогодні був в відділенні питав це запитання дівчинки
а Депозитки вже не видають
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greenozon
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Додано: Вів 03 лис, 2020 15:35
Vorlon написав:1finanсier
На следующий день после РД. Если РД пришёлся на выходной, то значит ещё через один рабочий день. Вот мне сегодня в 11:33 пришла при РД 1-го числа.
Дякую, оформлював 30 вересня, і нічого мені не прислали. В жовтні, правда не використовував ліміт, може з цим пов'язано, що не надіслали. Ну та напевно почекаю ще до 1 грудня та буду тормошити горячку...
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1finanсier
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:00
jay2004 написав: Квесторе_поверніться написав:
По фейсу 1 в 1 КоКодебіт Віза.
По картинке определили или перевыпускали?
Юзаю ше стару деподитку.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:01
1finanсier написав: Vorlon написав:1finanсier
На следующий день после РД. Если РД пришёлся на выходной, то значит ещё через один рабочий день. Вот мне сегодня в 11:33 пришла при РД 1-го числа.
Дякую, оформлював 30 вересня, і нічого мені не прислали. В жовтні, правда не використовував ліміт, може з цим пов'язано, що не надіслали. Ну та напевно почекаю ще до 1 грудня та буду тормошити горячку...
А в листопаді ліміт будете юзати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Вів 03 лис, 2020 16:18
1finanсier написав: Vorlon написав:1finanсier
На следующий день после РД. Если РД пришёлся на выходной, то значит ещё через один рабочий день. Вот мне сегодня в 11:33 пришла при РД 1-го числа.
Дякую, оформлював 30 вересня, і нічого мені не прислали. В жовтні, правда не використовував ліміт, може з цим пов'язано, що не надіслали. Ну та напевно почекаю ще до 1 грудня та буду тормошити горячку...
гарячка говорит ждите сегодня прийдет,
интересно чего завтра будут расказывать
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