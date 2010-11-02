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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:40
Квесторе_поверніться написав: 1finanсier написав: Vorlon написав:1finanсier
На следующий день после РД. Если РД пришёлся на выходной, то значит ещё через один рабочий день. Вот мне сегодня в 11:33 пришла при РД 1-го числа.
Дякую, оформлював 30 вересня, і нічого мені не прислали. В жовтні, правда не використовував ліміт, може з цим пов'язано, що не надіслали. Ну та напевно почекаю ще до 1 грудня та буду тормошити горячку...
А в листопаді ліміт будете юзати?
Вже юзаю )
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1finanсier
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