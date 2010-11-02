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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4411441244134414

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.8 5 465
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
122
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
19%
88
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
99
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
65
Всього голосів : 465
Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 19:40

  Квесторе_поверніться написав:
  1finanсier написав:
  Vorlon написав:1finanсier
На следующий день после РД. Если РД пришёлся на выходной, то значит ещё через один рабочий день. Вот мне сегодня в 11:33 пришла при РД 1-го числа.

Дякую, оформлював 30 вересня, і нічого мені не прислали. В жовтні, правда не використовував ліміт, може з цим пов'язано, що не надіслали. Ну та напевно почекаю ще до 1 грудня та буду тормошити горячку...

А в листопаді ліміт будете юзати?

Вже юзаю )
1finanсier
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:06

С 4.11 на КОКО-кредитную на свои 12% так и остается ?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:31

ukrprom2014

спросіть у робо-дівки :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 21:32

  ukrprom2014 написав:С 4.11 на КОКО-кредитную на свои 12% так и остается ?

см. viewtopic.php?p=5091010#p5091010
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 22:23

  jay2004 написав:Зображення

Комрады, подскажите: Это Коко Дебит или Депозитка (кто уже перевыпустил депозитку)? Нужно перевыпустить Депозитку и на представительстве доказывают, что это Депозитка... :?:

Это 100% Коко дебетка, новая депозитка выглядит так.
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Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 23:44

  Фантом написав:Это 100% Коко дебетка, новая депозитка выглядит так.
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расцветка в стиле КоКоКошмар и это предлагают взрослым адекватным людям :)
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:31

  idealstorm написав:
  Фантом написав:Это 100% Коко дебетка, новая депозитка выглядит так.
Зображення


расцветка в стиле КоКоКошмар и это предлагают взрослым адекватным людям :)

Ну мне дизайн старой депозитки тоже нравился больше. Но маємо, те що маємо.
Главное не дизайн, а наполнение.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 04 лис, 2020 00:42

  jay2004 написав:Зображення

Комрады, подскажите: Это Коко Дебит или Депозитка (кто уже перевыпустил депозитку)? Нужно перевыпустить Депозитку и на представительстве доказывают, что это Депозитка... :?:
на фото коко-виза-дебитка.
Может быть такое что депозитки не перевыпускают (как было с брс-бвк), вместо них коко.


  Скупердяй написав:Панове, а скіко можна оформити карток КОКО дебіт на 1 особу?
колись можна було до 4-х, потім покращили до 2-х і зараз ніби 1.
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