Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 лис, 2020 19:40
Квесторе_поверніться написав: 1finanсier написав: Vorlon написав: 1finanсier
На следующий день после РД. Если РД пришёлся на выходной, то значит ещё через один рабочий день. Вот мне сегодня в 11:33 пришла при РД 1-го числа.
Дякую, оформлював 30 вересня, і нічого мені не прислали. В жовтні, правда не використовував ліміт, може з цим пов'язано, що не надіслали. Ну та напевно почекаю ще до 1 грудня та буду тормошити горячку...
А в листопаді ліміт будете юзати?
Вже юзаю )
1finanсier
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:06
С 4.11 на КОКО-кредитную на свои 12% так и остается ?
карта с Шаровая кешбеком +300грн.: lx4.me/c/AgZ9uvTZ 100 грн.+КЕШБЕК 5%шмотки,3%аптеки: is.gd/viNvF9 Шара от Mastercard: bit.ly/2z5ztNk 50грн.+Premium КБ от MONOBANK.ua/r/NVSR 50грн.+КБ: is.gd/FUi0rL -10% КЕШБЕК+ 55грн. bit.ly/2UjL2rO На те 100грн: v.pumb.ua/bc7mV5
ukrprom2014
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Додано: Вів 03 лис, 2020 21:32
ukrprom2014 написав:
С 4.11 на КОКО-кредитную на свои 12% так и остается ?
см.
viewtopic.php?p=5091010#p5091010
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 03 лис, 2020 22:23
Это 100% Коко дебетка, новая депозитка выглядит так.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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idealstorm
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Додано: Сер 04 лис, 2020 00:31
Ну мне дизайн старой депозитки тоже нравился больше. Но маємо, те що маємо.
Главное не дизайн, а наполнение.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Додано: Сер 04 лис, 2020 00:42
на фото коко-виза-дебитка.
Может быть такое что депозитки не перевыпускают (как было с брс-бвк), вместо них коко.
Скупердяй написав:
Панове, а скіко можна оформити карток КОКО дебіт на 1 особу?
колись можна було до 4-х, потім покращили до 2-х і зараз ніби 1.
Diman
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Додано: Сер 04 лис, 2020 11:12
idealstorm написав:
Со 02 октября жду свою КокоКард.
Вообще охреневший банк - низдрасьте, нидосвидания, и тем более простите.
NPS -> 000000
PS. Интернет-магазин watsons.ua и то лучше работает)
Эпопея продолжается. Нашёл меня представитель самостоятельно.
Пригласили в мини-офис получить карту КокоКард Дебетную.
Утром звонок из мини-офиса - мол ждём, приходите.
Прихожу - моего пластика нет
Это уже ниже плинтуса.
idealstorm
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